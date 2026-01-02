ঢাকাকে উড়িয়ে জয়ে ফিরল চট্টগ্রাম

ক্রীড়া ডেস্ক
জয় দিয়ে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) চলতি পর্ব শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই হেরে যায় চট্টগ্রাম কিংস। ঘুরে দাঁড়াতেও বেশি সময় নিল না তারা। ঢাকা ক্যাপিটালসকে ১০ উইকেটে বড় ব্যবধানে হারিয়েছে শেখ মেহেদি হাসানের দল।
বিস্তারিত আসছে…
চলতি বছর একগাদা ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ২০২৬ সালের হোম সিরিজের সূচি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এই সময়কালে নিজেদের মাঠে পাঁচটি দলের বিপক্ষে সিরিজ খেলবে লিটন দাস, মেহেদি হাসান মিরাজরা। এর মধ্যে আছে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ডের মতো ক্রিকেট বিশ্বের শক্তিশালী দলগুলো।৩০ মিনিট আগে
নতুন বছর শুরু হলো, কিন্তু মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের চিত্রটা বদলায়নি। পয়েন্ট খুইয়ে বছর শুরু করার পাশাপাশি, বাংলাদেশ ফুটবল লিগের প্রথম পর্ব শেষ করল তারা। ব্রাদার্স ইউনিয়নের বিপক্ষে আজ গোলশূন্য ড্র করেছে আলফাজ আহমেদের দল।৩৪ মিনিট আগে
ইংল্যান্ডের অ্যাডাম রসিংটন আজ গ্লাভসে চুম্বক লাগিয়ে খেলতে নেমেছেন কি না কে জানেন! চট্টগ্রাম রয়্যালসের হয়ে খেলা এই উইকেটরক্ষক আজ নতুন এক রেকর্ড গড়েছেন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল)। যে রেকর্ড গড়েছেন, ক্রিকেটে সচরাচর হয় না বললেই চলে।৩৭ মিনিট আগে
আবুধাবিতে গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর মোস্তাফিজুর রহমানকে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কলকাতা নাইট রাইডার্স নেওয়ার পরই বেশ সাড়া পড়ে যায়। তবে বাংলাদেশ-ভারত রাজনৈতিক সম্পর্কের শীতলতার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটেও। মোস্তাফিজকে আইপিএলে ভারতীয় ভক্ত-সমর্থকদের অনেকেই দেখতে চান না বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কলকাতা৩ ঘণ্টা আগে