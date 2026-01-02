Ajker Patrika
ক্রিকেট

ঢাকাকে উড়িয়ে জয়ে ফিরল চট্টগ্রাম

ক্রীড়া ডেস্ক    
চলতি পর্বে এটা চট্টগ্রামের দ্বিতীয় জয়
চলতি পর্বে এটা চট্টগ্রামের দ্বিতীয় জয়

জয় দিয়ে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) চলতি পর্ব শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই হেরে যায় চট্টগ্রাম কিংস। ঘুরে দাঁড়াতেও বেশি সময় নিল না তারা। ঢাকা ক্যাপিটালসকে ১০ উইকেটে বড় ব্যবধানে হারিয়েছে শেখ মেহেদি হাসানের দল।

বিস্তারিত আসছে…

বিষয়:

ক্রিকেটবিপিএল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

‘কোনো অতৃপ্তি নেই মনের ভেতরে, আমি তৃপ্ত’

‘কোনো অতৃপ্তি নেই মনের ভেতরে, আমি তৃপ্ত’

গ্যাস-সংকট: এবার ভোক্তার পকেট কাটছেন এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবসায়ীরা

গ্যাস-সংকট: এবার ভোক্তার পকেট কাটছেন এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবসায়ীরা

চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের জমি বরাদ্দ দিল সিটি করপোরেশন

চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের জমি বরাদ্দ দিল সিটি করপোরেশন

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

সম্পর্কিত

ঢাকাকে উড়িয়ে জয়ে ফিরল চট্টগ্রাম

ঢাকাকে উড়িয়ে জয়ে ফিরল চট্টগ্রাম

জুনে অস্ট্রেলিয়া, আগস্টে বাংলাদেশে আসছে ভারত

জুনে অস্ট্রেলিয়া, আগস্টে বাংলাদেশে আসছে ভারত

পয়েন্ট খুইয়ে বছর শুরু মোহামেডানের

পয়েন্ট খুইয়ে বছর শুরু মোহামেডানের

টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারের বিরল রেকর্ড

টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারের বিরল রেকর্ড