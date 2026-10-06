রোনালদো এখন কোথায়

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে নিয়ে পর্তুগালে টালমাটাল। নরওয়ের বিপক্ষে ২৭ সেপ্টেম্বর কোচ জর্জ জেসুস পুরো ৯০ মিনিট বসিয়ে রাখার পর রোনালদো জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়েও চলে যান। জেসুসও পড়েছেন বিপাকে। এমন টালমাটাল পরিস্থিতিতে তাঁকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে একাধিক পোস্ট করেছে আল নাসর।
নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে আল নাসরের রোনালদোকে দিয়ে নেওয়া একটা পোস্ট অনেকের নজর কেড়েছে। ছবিতে দেখা গেছে, গুচ্চি ব্র্যান্ডের এক শার্ট পরে আছেন তিনি। পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ড হাসছেন। রোনালদোর হাস্যোজ্জ্বল ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে আল নাসর লিখেছে, ‘সর্বকালের সেরা। নাজদের হৃদয়ে আছেন তিনি। এখন তিনি আল-নাসরে।’ ক্যাপশনে ছাগল ও ভালোবাসার ইমোজি জুড়ে দিয়েছে আল নাসর।
শুধু একটা ছবিই নয়, রোনালদোর অনুশীলনেরও বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছে আল নাসর। সৌদি ক্লাবটির অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা একটা শর্ট ভিডিওতে দেখা গেছে, রোনালদো মাঠে দৌড়াচ্ছেন। এমনকি ডাগআউট থেকে উদযাপন করতেও দেখা গেছে। ক্যাপশনে আল নাসর লিখেছে, ‘অধিনায়ক মাঠে উপস্থিত। ম্যাচের আগে এক অনুশীলন সেশনে।’
Captain present 🐐✅ Another session closer to matchday 💛 https://t.co/MUtnbIitBE— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 5, 2026
এমনকি সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে রোনালদোর হাসিমাখা মুখ, জিমে অনুশীলনের ছবিও দেখা গেছে আল নাসরের পোস্টে। এক ছবিতে মাথায় পানি ঢালতে দেখা গেছে। আরেক ছবিতে দেখা গেছে, হাতের ওপর বল নিয়ে অনুশীলন করছেন তিনি। রোনালদোকে নিয়ে আল নাসরের এত পোস্ট দেখে অনুমান করা যাচ্ছে, তিনি এখন সৌদি আরবেই আছেন।
সবশেষ ২০০৮ সালের ১৫ জুন ইউরোর গ্রুপ পর্বে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে পুরো ম্যাচ বেঞ্চে বসেছিলেন রোনালদো। সেই ম্যাচে পর্তুগাল ২-০ গোলে হেরেছিল। এরপর আন্তর্জাতিক ফুটবলে দীর্ঘ ১৮ বছর পর পুরো ৯০ মিনিট বেঞ্চে বসে থাকার ঘটনা ঘটেছে তাঁর সঙ্গে। ২৭ সেপ্টেম্বর নেশনস লিগের ম্যাচে নরওয়েকে ২-১ গোলে হারায় পর্তুগাল।
পুরো ৯০ মিনিট বেঞ্চে বসে থাকার ঘটনায় জাতীয় দলের ক্যাম্প ছাড়েন রোনালদো। তাতে ৭০ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে তাঁর। এবারের ফিফা উইন্ডোতে চার ম্যাচে চারটিতেই জিতে নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে পর্তুগাল। রোনালদো এই চার ম্যাচের মধ্যে কেবল একটিতে খেলেছেন।
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