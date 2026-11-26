সাইবার হামলায় ফিফার তথ্য চুরি
বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার তথ্যভান্ডারে সাইবার হামলা চালিয়ে ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক তথ্য চুরি করেছে দুর্বৃত্তরা। সংস্থাটিও সাইবার হামলার শিকার হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছে। তবে চুরি হওয়া তথ্যের পরিমাণ সীমিত বলে দাবি ফিফার।
বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ফিফা জানিয়েছে, অপরাধমূলক এই সাইবার হামলায় তাদের কিছু ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক তথ্যের অননুমোদিত প্রবেশ ঘটেছে। বিষয়টি তদন্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে কাজ করছে সংস্থাটি।
ফিফার দাবি, এটি তাদের প্রযুক্তি বা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার কোনো ত্রুটির ঘটনা নয়। বরং কর্মীদের পরিচয় ধারণ করে এবং তাঁদের সরলতার সুযোগ নিয়ে নথিপত্রে প্রবেশাধিকার পেয়েছে অপরাধীরা। অনলাইনে নিজেদের ‘হ্যান্ডসাম বয় হ্যাকিং ক্লাব’ পরিচয় দেওয়া একটি গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। গত সপ্তাহে ফিফার বিভিন্ন নথির স্ক্রিনশটও প্রকাশ করে তারা। গোষ্ঠীটির দাবি, তারা ফিফার ১২ গিগাবাইট তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে।
তবে বিশ্লেষণে দেখা গেছে, চুরি হওয়া তথ্যের পরিমাণ ফিফার সংরক্ষিত মোট তথ্যের ০.১ শতাংশেরও কম। হামলাটি মূলত ফিফাকে লক্ষ্য করেই চালানো হয়েছে, ব্যক্তিবিশেষকে নয়।
এদিকে এই সাইবার হামলায় ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর বিতর্কিত বিশ্বকাপ স্বত্ব বিক্রির পরিকল্পনা-সংক্রান্ত কোনো নথি চুরি হয়নি বলে জানিয়েছে বিবিসি। ‘ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ’ নামে ওই পরিকল্পনার মাধ্যমে বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্ব দীর্ঘ মেয়াদে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছিলেন ইনফান্তিনো। তবে সেটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।
সম্প্রতি ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফএ) সভাপতি ডেবি হিউইটকে ওই পরিকল্পনার নথিপত্র দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে এ জন্য তাঁকে গোপনীয়তা রক্ষার চুক্তিতে সই করতে হয়েছে।
ফিফা তাদের বিবৃতিতে বলেছে, ব্যক্তিগত তথ্যসহ যেকোনো তথ্য অবৈধভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশের তীব্র নিন্দা জানায় তারা। এ ধরনের কর্মকাণ্ড ব্যক্তির গোপনীয়তার গুরুতর লঙ্ঘন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য বড় ধরনের পরিণতি ডেকে আনতে পারে।