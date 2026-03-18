কোরিয়াকে বিধ্বস্ত করে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে পেল জাপান

সিডনির অস্ট্রেলিয়া স্টেডিয়ামে জাপান-দক্ষিণ কোরিয়া সেমিফাইনাল হয়েছে একেবারে একতরফা। জাপানের কাছে স্রেফ উড়ে গেছে দক্ষিণ কোরিয়া। একতরফা সেমিফাইনাল জিতে ফাইনালের টিকিট কেটেছে জাপান। শিরোপার লড়াইয়ে তারা খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে।
পার্থে গতকাল নারী এশিয়ান কাপের সেমিফাইনালে চীনকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। আজ সিডনিতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে জাপান-দক্ষিণ কোরিয়া। ৪-১ গোলে জিতে ফাইনালের টিকিট কেটেছে জাপান। দলের গোল চারটি করেছেন ভিন্ন চার জাপানি ফুটবলার। ২১ মার্চ হবে জাপান-অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল।
দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে আজ ৩০ মিনিট পেরোনোর আগেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে ফেলে জাপান। ১৫ ও ২৫ মিনিটে গোল দুটি করেন দুই জাপানি স্ট্রাইকার রিকো উয়েকি ও মাইকা হামানো। প্রথমার্ধ ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে জাপান।
দ্বিতীয়ার্ধে শেষভাগে গোল দেখতে পান ভক্ত-সমর্থকেরা। ৭৬ মিনিটে জাপানের তৃতীয় গোলটি করেন তাদের ডিফেন্ডার সাকি কুমাগাই। ম্যাচে প্রথম গোলের দেখা দক্ষিণ কোরিয়া পেয়েছে ৭৮ মিনিটে। কাং–চায়ে রিমের গোলটি কেবল ব্যবধানই কমাতে পেরেছে। ৮১ মিনিটে জাপানের রেমিনা চিবা গোলব্যবধান ৪-১ করে ফেলেন।
সবশেষ ২০২২ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত নারী এশিয়ান কাপে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৩-২ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল চীন। তবে এই দল দুটিই এবার সেমিফাইনালে বাদ পড়েছে। জাপান ২০১৪ ও ২০১৮ সালে টানা দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দুইবারই তাদের কাছে হেরে শিরোপা খুইয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এবারও সেই অস্ট্রেলিয়াকে পেল জাপান।
