পেলে-এমবাপ্পেকে ছাড়িয়ে বিশ্বকাপে মেসির নতুন রেকর্ড

কেপ ভার্দের বিপক্ষে গোল করে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি ইতিহাসের পাতায় আরও এক রেকর্ড নিজের করে নিলেন লিওনেল মেসি। বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে সবচেয়ে বেশি গোলে অবদান রাখার কীর্তিতে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলে এবং ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পেকে।
মায়ামিতে শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে ম্যাচের ২৯ মিনিটে লিসান্দ্রো মার্তিনেসের পাস থেকে দুর্দান্ত এক গোলে আর্জেন্টিনাকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন মেসি। আর এই গোলের সূত্র ধরেই ১৯৬৬ সালের পর থেকে বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে এককভাবে সর্বোচ্চ ১২টি গোলে সরাসরি অবদান (৬টি গোল ও ৬টি অ্যাসিস্ট) রাখার রেকর্ড গড়লেন এই আর্জেন্টাইন তারকা। নকআউট পর্বে এর আগে পেলে ও এমবাপ্পে যৌথভাবে ১১টি করে গোলে অবদান ছিল।
নিজের ঐতিহাসিক ৩০তম বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলতে নামা মেসির এই গোলটি যেমন কেপ ভার্দের জমাট রক্ষণ ভেঙে আলবিসেলেস্তেদের স্বস্তি এনে দিয়েছে, ঠিক তেমনি ডাগআউটে কোচ হিসেবে শততম ম্যাচের মাইলফলক স্পর্শ করা লিওনেল স্কালোনির রাতটিকেও করল আরও বিশেষ।
বিশ্বকাপে এটি মেসির ২০তম গোল ও চলতি আসরে সপ্তম। পরপর দুটি বিশ্বকাপে ৭ গোল করা প্রথম ফুটবলারও মেসি।
বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশের শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে ১-১ গোলে রুখে দিয়েছে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় চমক কেপ ভার্দে। ফ্লোরিডার মায়ামি স্টেডিয়ামে লিওনেল মেসির বিশ্বরেকর্ড গড়া গোলের পর দ্বিতীয়ার্ধে দেরয় দুয়ার্তের ঐতিহাসিক সমতায় ম্যাচ এখন অতিরিক্ত সময়ে গড়াচ্ছে২ মিনিট আগে
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