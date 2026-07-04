Ajker Patrika
En
ফুটবল

পানিপানের বিরতি থেকে এসেই মেসির গোল

ক্রীড়া ডেস্ক    
পানিপানের বিরতি থেকে এসেই মেসির গোল
মেসির গোলে এগিয়ে গেল আর্জেন্টিনা। ছবি: এএফপি

লিওনেল মেসির চমৎকার গোলে কেপ ভার্দের বিপক্ষে এগিয়ে গেছে আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশের ম্যাচে প্রথমার্ধের লড়াইয়ে এখন ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে আলবিসেলেস্তেরা।

মায়ামিতে ম্যাচের শুরু থেকেই বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের দারুণভাবে আটকে রেখেছিল কেপ ভার্দে। রক্ষণভাগে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে পানি পানের বিরতি পর্যন্ত আলবিসেলেস্তে আক্রমণভাগকে প্রায় বোতলবন্দী করে রেখেছিল আফ্রিকার দলটি। তবে ম্যাচের ২৯ মিনিটে কেপ ভার্দের সেই ডিফেন্সের তালা ভাঙেন লিওনেল মেসি। আর গোলটি ছিল চেনা ফুটবলীয় জাদুরই এক অনন্য নিদর্শন।

মাঠের ফাঁকা জায়গায় পজিশন নিয়ে ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেসের বাড়ানো একটি চমৎকার দূরপাল্লার বল নিয়ন্ত্রণে নেন মেসি। গোলপোস্ট থেকে মাত্র সাত গজ দূরে দাঁড়িয়ে চোখের পলকে নেওয়া এক জোরাল শটে বল পাঠিয়ে দেন জালে। কেপ ভার্দের গোলরক্ষকের চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। চলতি বিশ্বকাপে এটি তাঁর সপ্তম গোল।

নিজের ঐতিহাসিক ৩০তম বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলতে নামা মেসির এই চোখধাঁধানো গোলে উল্লাসে মেতে ওঠে পুরো মায়ামি স্টেডিয়াম। আর এই গোলের সুবাদে ডাগআউটে কোচ হিসেবে শততম ম্যাচের মাইলফলক স্পর্শ করা লিওনেল স্কালোনির মুখেও ফুটেছে স্বস্তির হাসি। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে একের পর এক পাসিং ফুটবলের যে নান্দনিক রূপান্তর স্কালোনি এনেছেন, প্রথমার্ধের এই ব্রেকথ্রু তারই ফল। এই ম্যাচের জয়ী দল পরবর্তী রাউন্ডে মুখোমুখি হবে মিসরের।

বিষয়:

লিওনেল মেসিআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত