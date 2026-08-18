মোহামেডানের নতুন কোচ ভারেলা

ভারতীয় ফুটবলে বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন, জিতেছেন শিরোপাও। এবার সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই বাংলাদেশের ফুটবলে পা রাখছেন ফার্নান্দো সান্তিয়াগো ভারেলা। নতুন মৌসুমের জন্য আর্জেন্টিনায় জন্ম নেওয়া এই স্প্যানিশ কোচকে প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।
উয়েফা প্রো লাইসেন্সধারী ভারেলা ২০১৮ সালে গোকুলাম কেরালার দায়িত্ব নিয়েই এনে দেন সাফল্য। তাঁর অধীনে কেরালা প্রিমিয়ার লিগ জেতে গোকুলাম। পরের বছর ভারেলার অধীনে ডুরান্ড কাপ জেতে ক্লাবটি।
এরপর চার্চিল ব্রাদার্সে যোগ দেন ভারেলা। ২০২০–২১ মৌসুমে তাঁর অধীনে আই-লিগে রানার্সআপ হয় ক্লাবটি। ১৫ ম্যাচে চার্চিল ব্রাদার্সের ছিল ৮ জয়, ৫ ড্র এবং ২ হার। এফসি বেঙ্গালুরু ইউনাইটেডের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। ১৯ ম্যাচে তাঁর দল জিতেছে ১২ ম্যাচ। ড্র করেছে ৩ ম্যাচ এবং ৪ ম্যাচ হেরেছে। ২০২৩ সালে বেঙ্গালুরু ইউনাইটেডকে স্ট্যাফোর্ড চ্যালেঞ্জ কাপও জেতান তিনি।
সর্বশেষ ভারতের এসসি দি গোয়ার দায়িত্বে ছিলেন ৫৩ বছর বয়সী ভারেলা। মোহামেডানের ডাগআউটে কতটা আলো ছড়াতে পারেন, তা সময়ই বলে দেবে। বসুন্ধরা কিংস থেকে ৯ ফুটবলারকে ভিড়িয়ে এবার শক্তিশালী দলও গড়েছে সাদা-কালোরা।
বাজে এক অভিজ্ঞতাই হলো বাংলাদেশ দলের। ডারউইনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দাপুটে জয়ের পর সফরকারীদের পুরো নজর এখন দ্বিতীয় টেস্টের দিকে। তার আগে অনাকাঙ্ক্ষিত এক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হলো নাজমুল হোসেন শান্তদের।১ ঘণ্টা আগে
মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর দায়ে শাস্তি পেলেন ডেভিড ওয়ার্নার। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই ওপেনারকে ১ হাজার ৫০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর গাড়িতে ইন্টারলক ডিভাইস বসানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।২ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার মাঠে এক টেস্ট জিতেই বাংলাদেশের আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে। ইয়ান বিশপ-আকাশ চোপড়া, হার্শা ভোগলের মতো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাও মনে করেন, ডারউইন টেস্ট জিতে ক্রিকেট বিশ্বকে নাজমুল হোসেন শান্ত-মেহেদী হাসান মিরাজ-মুমিনুল হকরা বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। হাসান মাহমুদও যেন বিশপদের সুরে সুর মিলিয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে
ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর বিতর্কিত বাণিজ্যিক পরিকল্পনার সমালোচনা করে চাকরি হারালেন সংস্থাটির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) কেভিন লামুর। ১৭ আগস্ট ফিফা ও লামুরের সম্পর্ক শেষ হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।২ ঘণ্টা আগে