৮ লাল কার্ডের ম্যাচে ব্রাজিলের হার, দাঙ্গা পুলিশের হস্তক্ষেপ

ভুলে যাওয়ার মতো এক দিন পার করল ব্রাজিল নারী ফুটবল দল। প্রীতি ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জিততে তো পারলই না। এমনকি আট লাল কার্ড দেখেছে ব্রাজিল। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়েছে যে দাঙ্গা পুলিশের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।
ফোর্তালেজায় গত রাতে প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে ব্রাজিল-যুক্তরাষ্ট্র। ৫৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এই ম্যাচে রেফারি পাওলো সেবোলাদা লোপেজকে ব্যস্ত সময় পার করতে হয়েছে। এই ম্যাচে তাঁকে দেখাতে হয়েছে আট লাল কার্ড। এই আট জনের সবাই যে ফুটবলার, তা নয়। অর্ধেক ব্রাজিলের কোচিং স্টাফ এবং বাকি অর্ধেক দলটির চার ফুটবলার।
ব্রাজিলের প্রধান কোচ আর্থার এলিয়াস রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে লাল কার্ড দেখেন। সঙ্গে আরও তিন কোচিং স্টাফকে দেখতে হয় লাল কার্ড। প্রথমার্ধের বিরতির সময় বিয়া জানেরাত্তো প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধাক্কা দিয়ে লাল কার্ড দেখেন। জানেরাত্তোর সতীর্থ ডিফেন্ডার তারসিয়ানে কিছুক্ষণ পর দেখেন। শেষ বাঁশি বাজার পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। টানেলে যাওয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্রর খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু হয়। তখন ব্রাজিলের কেরোলিন ও লুডমিলা নামে দুই ফুটবলার দেখেন লাল কার্ড।
পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয় যে ৫৫ হাজার দর্শকের সামনে ম্যাচ কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা দিতে চলে আসে দাঙ্গা পুলিশ। এই ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ১-০ গোলে হেরে যায় ব্রাজিল। যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র গোল করেন সোফি উইলসন।
আগামী বছর ব্রাজিলে হবে নারী বিশ্বকাপ। ব্রাজিল-যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচটা বিশ্বকাপের আগে আদর্শ ম্যাচ হিসেবেই দেখা হচ্ছিল। কিন্তু গত রাতে যা হলো, তাতে ব্রাজিলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গত রাতে ব্রাজিলের লক্ষ্য বরাবর যুক্তরাষ্ট্র নেয় ৬ শট। তবে প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর ব্রাজিল কোনো শট নিতে পারেনি।
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