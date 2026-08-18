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ক্রিকেট

সিরিজ শুরুর আগেই ধাক্কা খেল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
সিরিজ শুরুর আগেই ধাক্কা খেল পাকিস্তান
বাবর আজম। ছবি: সংগৃহীত

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হেডিংলি টেস্ট শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে বাবর আজমকে নিয়ে শঙ্কাই সত্যি হলো। ডান হাতে চোটের কারণে ৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা হবে না এই তারকা ব্যাটারের। বাবরের অনুপস্থিতিতে প্রথমবারের মতো টেস্টে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেবেন সালমান আলী আগা।

হেডিংলিতে সিরিজের প্রথম টেস্টে আগামীকাল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নামছে পাকিস্তান। তার আগের দিন বাবরের না খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাকিস্তানের প্রধান কোচ সরফরাজ আহমেদ। তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম প্রথম টেস্টে খেলতে পারছেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রথম টেস্টে অধিনায়কত্ব করবেন সালমান আগা।’

বেকেনহামে প্রফেশনাল কাউন্টি ক্লাব সিলেক্ট একাদশের বিপক্ষে তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে ডান হাতে নতুন করে চোট পান বাবর। এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টেও একই হাতে আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। সেই চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠার আগেই আবারও চোটে পড়েন বাবর।

প্রস্তুতি ম্যাচের বাকি অংশ থেকে বাবরকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) মেডিকেল বিভাগ। সোমবার (১৭ আগস্ট) অনুশীলনে ব্যাটিং করেন তিনি। বাবরের খেলা নিয়ে ম্যাচের দিন সকালে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন পেসার মোহাম্মদ আব্বাস। তবে এক দিন আগেই তাঁর না খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করল পাকিস্তান।

আব্বাস বলেন, ‘আজ সে (বাবর) কিছু থ্রোডাউন ও ব্যাটিং অনুশীলন করেছে। তবে আমাদের চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলতে হবে।’

আগেই পাকিস্তানকে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দেওয়া সালমান এবার চক্র পূরণের অপেক্ষায়। বাবরের চোটে এই সুযোগ পেলেন তিনি।

ইংল্যান্ড সফরের জন্য পাকিস্তানের টেস্ট দল: বাবর আজম (অধিনায়ক), আমির জামাল, আবদুল্লাহ শফিক, আলী উসমান, আজান আওয়াইস, ইমাম-উল-হক, খুররম শাহজাদ, মোহাম্মদ আব্বাস, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ রিজওয়ান, মুহাম্মদ আওয়াইস জাফর, মুহাম্মদ গাজী ঘোরি, সাজিদ খান, সালমান আলী আগা, সৌদ শাকিল, শান মাসুদ, উবাইদ শাহ।

বিষয়:

খেলাবাবর আজমক্রিকেটইংল্যান্ড ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
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