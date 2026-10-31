ব্রাজিল থেকেও ভোট পেয়েছেন মেসি, আর কারা দিয়েছেন ভোট

ব্রাজিল থেকেও ভোট পেয়েছেন মেসি, আর কারা দিয়েছেন ভোট
আটবার ব্যালন ডি’অর জিতে সর্বোচ্চবার এই পুরস্কার জেতার কীর্তিটা আগেই নিজের করে নিয়েছেন লিওনেল মেসি। এবার তিনি যেমন লন্ডনে ব্যালন ডি’অরের অনুষ্ঠানে যাননি, জেতেননি পুরস্কারও। সেরা তিনেও থাকতে পারেননি। ফ্রান্স ফুটবল ম্যাগাজিন এবার প্রকাশ করেছে, সেরা ৩০ ফুটবলার কে, কত পয়েন্ট অর্জন করেছেন।
ফুটবলারদের পয়েন্টের পাশাপাশি মেসিকে কোন কোন দেশের সাংবাদিকেরা ভোট দিয়েছেন, সেটাও জানিয়েছে ফ্রান্স ফুটবল ম্যাগাজিন। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পানামা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীন ও বেলারুশের সাংবাদিকেরা আর্জেন্টাইন তারকাকে বিশ্বের সেরা ফুটবল হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁদের ভোটের মাধ্যমেই মেসি পান ১৫ পয়েন্ট। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত তালিকায় পঞ্চম হয়েছেন তিনি।
সবচেয়ে বিস্ময়কর ভোটগুলোর একটি এসেছে ব্রাজিল থেকে। ব্যালন ডি’অরের জন্য ব্রাজিলের হয়ে ভোট দিয়েছেন ‘টিভি রেকর্ড’ নামে এক চ্যানেলের ধারাভাষ্যকার ক্লেবার মাচাদো। তিনি অ্যামাজন ও গ্লোবোর হয়েও কাজ করেছেন। মেসিকে ভোট দেওয়ার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ‘আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে। রদ্রি এরই মধ্যে একটা ব্যালন ডি’অর জিতেছেন। বিশ্বকাপেও দুর্দান্ত খেলেছেন। আমার মতে বিশ্বকাপের সেরা দুই খেলোয়াড় ছিলেন মেসি ও এমবাপ্পে। এমবাপ্পে বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলেছে।’
মেসি-এমবাপ্পে দুজনেই ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে পাল্লা দিয়ে গোল করেছেন। এমবাপ্পে ১০ গোল করে গোল্ডেন বুটের পুরস্কার জয়ের পাশাপাশি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের কীর্তি গড়েছেন। ২২ গোল করে বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা ফরাসি ফরোয়ার্ড। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা মেসির বিশ্বকাপে গোল ২১। যার মধ্যে আর্জেন্টাইন তারকা ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপে ৩৯ বছর বয়সে করেছেন আট গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ৪ গোলে।
এমবাপ্পের চেয়ে মেসিকে বরং এগিয়ে রাখছেন মাচাদো। ব্রাজিলের সাংবাদিক বলেন, ‘এমবাপ্পে দুর্দান্ত খেলেছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে গত ১৫ বছর ধরে মেসিই বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়। আর ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে (৩৯ বছর বয়সে) এসেও সে নিজের পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণে মেসির পারফরম্যান্স গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।’
লন্ডনে ২৬ অক্টোবর রাতে জমকালো অনুষ্ঠানে ১০৫৫ পয়েন্ট পেয়ে ইংল্যান্ডের হ্যারি কেইন জেতেন ব্যালন ডি’অর। দুইয়ে থাকা এমবাপ্পের পয়েন্ট ১০২৭ পয়েন্ট। ৮৮১ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন স্পেনের লামিন ইয়ামাল। চার নম্বরে থাকা রদ্রির পয়েন্ট ৭২৬। মেসি ৬১২ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম। রদ্রি ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের গোল্ডেন বলের পুরস্কার জেতেন। স্প্যানিশ অধিনায়ক ২০১৪ সালে জেতেন ব্যালন ডি’অর।
মেসির পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাঁচবার ব্যালন ডি’অর জিতেছেন পর্তুগালের ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ব্রাজিলিয়ান রোনালদো দুইবার জেতেন ব্যালন ডি’অর। কদিন আগে মেসিকে হারিয়ে ‘ব্যালন ডি’অর অব অল টাইম’ (বোট) পুরস্কার জেতেন পর্তুগিজ তারকা রোনালদো।
২০২৬ ব্যালন ডি’অরের চূড়ান্ত র্যাঙ্কিং
১. হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড, বায়ার্ন মিউনিখ)—১০৫৫ পয়েন্ট
২. কিলিয়ান এমবাপ্পে (ফ্রান্স, রিয়াল মাদ্রিদ)—১০২৭ পয়েন্ট
৩. লামিন ইয়ামাল (স্পেন, এফসি বার্সেলোনা)— ৮৮১ পয়েন্ট
৪. রদ্রি (স্পেন, ম্যানচেস্টার সিটি, ২০২৬ আগস্ট বার্সেলোনা)— ৭২৬ পয়েন্ট
৫. লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা, ইন্টার মায়ামি)—৬১২ পয়েন্ট
৬. খাভিচা কাভারাসখেলিয়া (জর্জিয়া, পিএসজি)— ৫৪১ পয়েন্ট
৭. উসমান দেম্বেলে (ফ্রান্স, পিএসজি)—৪১৮ পয়েন্ট
৮. আর্লিং হালান্ড (নরওয়ে, ম্যানচেস্টার সিটি)— ৩৭৮ পয়েন্ট
৯. মাইকেল ওলিসে (ফ্রান্স, বায়ার্ন মিউনিখ)— ২৯৬ পয়েন্ট
১০. ফাবিয়ান রুইস (স্পেন, প্যারিস সাঁ-জার্মেই)—২০১ পয়েন্ট
১১. জুড বেলিংহাম (ইংল্যান্ড, রিয়াল মাদ্রিদ)— ১০৭ পয়েন্ট
১২. পাউ কুবারসি (স্পেন, এফসি বার্সেলোনা) — ১০১ পয়েন্ট
১৩. আশরাফ হাকিমি (মরক্কো, প্যারিস সাঁ-জার্মেই) — ৬৫ পয়েন্ট
১৪. ভিতিনিয়া (পর্তুগাল, প্যারিস সাঁ-জার্মেই) — ৫৯ পয়েন্ট
১৫. ডেকলান রাইস (ইংল্যান্ড, আর্সেনাল) — ৫৭ পয়েন্ট
১৬. ফেরান তোরেস (স্পেন, বার্সেলোনা, ২০২৬ আগস্ট থেকে পিএসজি) — ৪৪ পয়েন্ট
১৭. ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (ব্রাজিল, রিয়াল মাদ্রিদ) — ২৬ পয়েন্ট
১৮. মার্ক কুকুরেয়া (স্পেন, রিয়াল মাদ্রিদ) — ১৬ পয়েন্ট
১৯. জোয়াও নেভেস (পর্তুগাল, পিএসজি) — ১৫ পয়েন্ট
২০. উইলিয়ান পাচো (ইকুয়েডর, পিএসজি) — ১২ পয়েন্ট
২১. গ্যাব্রিয়েল (ব্রাজিল, আর্সেনাল) — ১১ পয়েন্ট
২২. লাওতারো মার্তিনেজ (আর্জেন্টিনা, ইন্টার মিলান) — ১১ পয়েন্ট
২৩. নুনো মেন্দেস (পর্তুগাল, প্যারিস সাঁ-জার্মেই) — ৮ পয়েন্ট
২৪. লুইস দিয়াজ (কলম্বিয়া, বায়ার্ন মিউনিখ) — ৮ পয়েন্ট
২৫. মারকিনিয়োস (ব্রাজিল, প্যারিস সাঁ-জার্মেই) — ৭ পয়েন্ট
২৬. দায়ো উপামেকানো (ফ্রান্স, বায়ার্ন মিউনিখ) — ৫ পয়েন্ট
২৭. ব্রুনো ফার্নান্দেস (পর্তুগাল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড) — ৫ পয়েন্ট
২৮. হুলিয়ান কুইনিওনেস (মেক্সিকো, আল কাদসিয়াহ) — ৪ পয়েন্ট
২৯. সাদিও মানে (সেনেগাল, আল নাসর), উইলিয়াম সালিবা (ফ্রান্স, আর্সেনাল)— ২ পয়েন্ট