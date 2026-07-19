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ফুটবল

চ্যাম্পিয়ন হতে হলে আর্জেন্টিনাকে কাটাতেই হবে দুই ‘অভিশাপ’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ জুলাই ২০২৬, ২২: ৩৯
চ্যাম্পিয়ন হতে হলে আর্জেন্টিনাকে কাটাতেই হবে দুই ‘অভিশাপ’
টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি আর্জেন্টিনার সামনে। ছবি: এএফপি

আর্জেন্টিনার চতুর্থ নাকি স্পেনের দ্বিতীয়—নিউজার্সিতে কয়েক ঘণ্টা পর জানা যাবে এর উত্তর। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র চূড়ান্ত লড়াই। তবে ফাইনালের আগে আর্জেন্টিনার ভক্ত-সমর্থকদের কপালে কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। কারও চোটসংক্রান্ত কোনো খবর নয়। আলোচনায় এখানে বিশ্বকাপের অতীত ইতিহাস।

নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আজ চ্যাম্পিয়ন হতে হলে দুটি অভিশাপ কাটাতেই হবে আর্জেন্টিনাকে। প্রথমত র‍্যাঙ্কিং। বর্তমানে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বরে অবস্থান করছে লিওনেল স্কালোনির দল। ১৯৯৩ সালে ফিফা র‍্যাঙ্কিং চালু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো দলই র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। ১৯৯৪ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপে এক নম্বর দল হিসেবে জার্মানি খেলতে গেলেও কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল। ৩২ বছরে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। দ্বিতীয়ত টানা দুবার বিশ্বকাপ জয়ের ঘটনা সর্বশেষ ঘটেছে ১৯৬২ সালে। ৬৪ বছর আগে সেবার ব্রাজিল শিরোপা ধরে রেখেছিল। সেলেসাওরা প্রথম দুটি শিরোপা জিতেছিল ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে।

নিউজার্সিতে আজ স্পেন দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জিততে মাঠে নামবে। এর আগে ২০১০ সালে একবারই ফাইনাল খেলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল স্প্যানিশরা। আর্জেন্টিনা নামবে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে। আলবিসেলেস্তেরা রোববার চ্যাম্পিয়ন হলে তৃতীয় দল হিসেবে বিশ্বকাপের শিরোপা ধরে রাখার কীর্তি গড়বে স্কালোনির দল। এর আগে ইতালি-ব্রাজিলের ছিল এমন কীর্তি। ইতালি ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে টানা দুবার বিশ্বকাপ জিতেছিল।

এবার চ্যাম্পিয়ন হলে ইতালি, জার্মানির রেকর্ডে ভাগ বসাবে আর্জেন্টিনা। ইতালি, জার্মানি চারবার করে বিশ্বকাপ জিতেছে। আর সর্বোচ্চ পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রাজিল। আলবিসেলেস্তেরা তিনবার জিতেছে বিশ্বকাপ। আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনালের আগে দুই দলই অপরাজিত। লিওনেল স্কালোনির দল জিতেছে ৭ ম্যাচ। আর কেপ ভার্দের বিপক্ষে স্পেন গোলশূন্য ড্রয়ের পর টানা ছয় ম্যাচ জিতেছে।

এবার বিশ্বকাপ জিতলে স্কালোনিও ঢুকে যাবেন ইতিহাসের পাতায়। দ্বিতীয় কোচ হিসেবে দুবার বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তি গড়বেন তিনি। ২০২২ বিশ্বকাপ আর্জেন্টিনা জিতেছিল তাঁর অধীনেই। আর ১৯৩৪, ১৯৩৮ সালে ভিত্তোরিও পোৎসোর অধীনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইতালি।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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