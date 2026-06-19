Ajker Patrika
ফুটবল

বিশ্বকাপের ভেন্যু নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা কোচের অসন্তোষ

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপের ভেন্যু নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা কোচের অসন্তোষ
দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ অস্কার ব্রুস (বায়ে)। ছবি: সংগৃহীত

চেক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এক পয়েন্ট পেলেও ম্যাচ শেষে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান কোচ হুগো ব্রুস। বিশ্বকাপের ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ১-১ গোলে ড্রয়ের পর ম্যাচের ভেন্যু আটলান্টা স্টেডিয়ামকে ‘প্রকৃত ফুটবল স্টেডিয়াম নয়’ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় চলমান বিশ্বকাপের অন্যতম ভেন্যু আটলান্টা স্টেডিয়াম। এই ভেন্যুতেই মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ও চেক প্রজাতন্ত্র। ম্যাচ শেষে স্টেডিয়ামের পরিবেশ নিয়ে নিজের হতাশার কথা জানিয়ে ব্রুস বলেন, ‘সত্যি বলতে, এটি অসাধারণ একটি স্টেডিয়াম। কিন্তু এটি ফুটবল স্টেডিয়াম নয়। আমি খোলা স্টেডিয়ামে খেলতে পছন্দ করি। আজতেকা স্টেডিয়ামের সঙ্গে তুলনা করলে এখানে একই রকম পরিবেশ অনুভব করি না। আজতেকা একটি প্রকৃত ফুটবল স্টেডিয়াম। তবে আমাদের এ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। দর্শকদের জন্য এসব স্টেডিয়াম দারুণ। কিন্তু আমি প্রকৃত ফুটবল স্টেডিয়ামেই খেলতে বেশি পছন্দ করি।’

এবারের বিশ্বকাপের ১৬ ভেন্যুর ১১টিই যুক্তরাষ্ট্রে। আবহাওয়ার প্রভাব কমাতে এসব স্টেডিয়ামে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও খোলা-বন্ধ করা যায় এমন ছাদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে ফুটবলের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশের অভাবই যেন ব্রুসের আপত্তির মূল কারণ। একই সঙ্গে নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়েও বিরক্ত এই কোচ। প্রথম ম্যাচে মেক্সিকোর কাছে হারার পর চেক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষেও পিছিয়ে পড়েছিল তাঁর দল। তবে শেষ দিকে দারুণ প্রত্যাবর্তন করে সমতায় ফেরে বাফানা বাফানা। এমনকি জয় তুলে নেওয়ার সুযোগও তৈরি করেছিল।

নিজেদের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট ব্রুস বলেন, ‘আমার মনে হয় দল খুব ভালো খেলেছে এবং নিজেদের লক্ষ্যে পুরোপুরি মনোযোগী ছিল। আজ আমরা আরও বেশি কিছু পাওয়ার যোগ্য ছিলাম, কারণ আমরা সত্যিই ভালো খেলেছি। মাঝমাঠের ফাঁকা জায়গাগুলো আমরা ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি। খেলোয়াড়রা অসাধারণ দৃঢ়তা দেখিয়েছে, আর সেটিই গোল পাওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। আমি আমার দলকে নিয়ে খুবই গর্বিত।’

এই ড্রয়ের ফলে গ্রুপ ‘এ’-তে চেক প্রজাতন্ত্র ও দক্ষিণ আফ্রিকা—দুই দলেরই সংগ্রহ এখন ১ পয়েন্ট। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে থাকা দল দুটি এখনো নকআউট পর্বে উঠার দৌড়ে টিকে আছে। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্র মুখোমুখি হবে মেক্সিকোর, আর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া। নকআউটে জায়গা নিশ্চিত করতে দুই দলকেই শেষ ম্যাচে ইতিবাচক ফলের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

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