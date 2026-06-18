Ajker Patrika
ব্যাংক

কর্মী নেবে সিটি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে সিটি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ব্রাঞ্চেস, রিটেল ব্যাংকিং বিভাগে ‘ট্রানজেকশন সার্ভিস’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৩ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: ব্রাঞ্চেস, রিটেল ব্যাংকিং।

পদের নাম: ট্রানজেকশন সার্ভিস।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: সর্বোচ্চ ২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম, চুক্তিভিত্তিক।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়স: ২৫–৩২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ৩০,০০০ টাকা (মাসিক)।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিঙ্কে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ জুন, ২০২৬ তারিখ।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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