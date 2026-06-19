Ajker Patrika
ফুটবল

মেসির বাবার মৃত্যুর খবর প্রচার করে চাকরি হারালেন উপস্থাপিকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ জুন ২০২৬, ১০: ৫৪
মেসির বাবার মৃত্যুর খবর প্রচার করে চাকরি হারালেন উপস্থাপিকা
সুস্থ আছেন মেসির বাবা। ছবি: সংগৃহীত

লিওনেল মেসির বাবার মৃত্যুর ভুয়া খবর প্রচার করে বড় ধরনের বিতর্কের জন্ম দিয়েছে আর্জেন্টিনার স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম লুসু টিভি। ঘটনার জেরে উপস্থাপক ফ্লোরেন্সিয়া পেনিয়া এবং সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান এল শো দেল ভেরানোর পুরো ব্যাকস্টেজ টিমকে বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ।

বিশ্বকাপ চলাকালে লাইভ সম্প্রচারে ফ্লোরেন্সিয়া পেনিয়া দাবি করেন, মেসির বাবা হোর্হে মেসি মারা গেছেন। তিনি আরও বলেন, ‘বাবার শেষকৃত্যে অংশ নিতে আর্জেন্টিনা অধিনায়কের যুক্তরাষ্ট্রে থাকা জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে দেশে ফিরে যাওয়া উচিত।’ কিছুক্ষণের মধ্যেই খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়। এরপর মেসির পরিবার এক বিবৃতিতে জানায়, হোর্হে মেসি একটি স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে তিনি সুস্থ আছেন।

ওই বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বর্তমানে তিনি (হোর্হে মেসি) চিকিৎসা গ্রহণ করছেন, সুস্থ হয়ে উঠছেন এবং তার বর্তমান অবস্থার মধ্যে ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক ঘণ্টায় ছড়িয়ে পড়া গুজব ও জল্পনা-কল্পনা নিয়ে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়কে যেভাবে কিছু মানুষ সংবেদনশীলতা, সম্মান ও নৈতিকতাবোধের অভাবে উপস্থাপন করেছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক।’

পরিবারের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, হোর্হে মেসির শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য কেবল নিকটাত্মীয়দের কাছেই রয়েছে। তাই পরিবারের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য ছাড়া অন্য কোনো তথ্যকে সত্য বলে বিবেচনা না করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এদিকে আর্জেন্টিনা ও আন্তর্জাতিক কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হোর্হে মেসি অসুস্থতার কারণে বুয়েনস আইরেসে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে আলজেরিয়ার বিপক্ষে জয়ের পর মেসির আবেগাপ্লুত হওয়ার পেছনেও বাবার শারীরিক অবস্থার প্রভাব ছিল বলে দাবি করা হয়েছে বিভিন্ন প্রতিবেদনে।

বিষয়:

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