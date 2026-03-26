রিয়ালের জালে ৬ গোল দিয়ে সেমিতে এক পা বার্সেলোনার

দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনার ম্যাচটা ঠিক জমল না। একপেশে লড়াইয়ে সেমিফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে বার্সেলোনা। ঘরের মাঠে রিয়াল হজম করেছে ৬ গোল।
মেয়েদের চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতে হয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ। আলফ্রেডো ডি স্টেফানো স্টেডিয়ামে বার্সেলোনা জিতেছে ৬-২ গোলে। যাঁদের মধ্যে জোড়া গোল করেছেন বার্সা ফরোয়ার্ড এওয়া প্যাজর। একটি করে গোল করেছেন ইসমি ব্রুগটস, আইরিন পারেদেস, ভিকি লোপেজ ও অ্যালেক্সিয়া পুতেয়াস।
৬-২ গোলে জিতে সেমিফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে বার্সেলোনা। তবে পুতেয়াস মনে করেন, খেলা এখনো শেষ হয়নি। ম্যাচ শেষে সম্প্রচারক চ্যানেল টিভি থ্রিকে বার্সা ফরোয়ার্ড বলেন, ‘সমর্থকদের নিয়ে ক্যাম্প ন্যুয়ের ম্যাচটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এখনো উন্নতির সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি। আমরা চাই শ্রেষ্ঠত্বের আরও কাছাকাছি যেতে। তবে আজকের ফলাফলে আমরা খুবই খুশি।’
আলফ্রেডো ডি স্টেফানো স্টেডিয়ামে গতকাল প্রথমার্ধ ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করেছে বার্সেলোনা। যাঁদের মধ্যে বার্সার প্যাজর, ব্রুগটস ও পারেদেস ৬, ১৩ ও ৩২ মিনিটে গোল করেছেন। রিয়ালের লিন্ডা কাইসেদো গোল করেন ৩০ মিনিটে। প্যাজর তাঁর দ্বিতীয় গোল ৫৭ মিনিটে করেছেন। ৬৪ ও ৮৯ মিনিটে ভিকি ও পুতেয়া গোল করেন। যাঁর মধ্যে পুতেয়া গোল করেন পেনাল্টি থেকে। রিয়ালের কাইসেদো ২ গোল করলেও সেটা কেবল ব্যবধানই কমাতে পেরেছে।
কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগের অপর ম্যাচগুলোতে জয় পেয়েছে ভলফসবুর্গ, বায়ার্ন মিউনিখ ও আর্সেনাল। লিওঁকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ভলফসবুর্গ। ঘরের মাঠে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ৩-২ গোলে হেরেছে বায়ার্নের কাছে। আর চেলসিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে স্বাগতিক আর্সেনাল। দ্বিতীয় লেগ হবে ১ ও ২ এপ্রিল। ক্যাম্প ন্যুতে কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা-রিয়াল মাদ্রিদ।
ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে আর বেশি সময় বাকি নেই। দলগুলো এরই মধ্যে নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন সময়ে তারকা ফুটবলারদের চোট নিঃসন্দেহে সেই দলটির চিন্তার কারণ। কিলিয়ান এমবাপ্পের সঙ্গেও হয়েছে তেমন কিছু। ফ্রান্সের তারকা ফরোয়ার্ড বলছেন ভিন্ন কথা।১৬ মিনিট আগে
স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন বাস দুর্ঘটনায় শোকাহত পুরো বাংলাদেশ। দৌলতদিয়ায় ফেরি থেকে নদীতে পড়ে যাওয়া সৌহার্দ্য পরিবহন থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে একের পর এক মৃতদেহ। পদ্মাপাড়ে স্বজনহারাদের আর্তনাদ স্পর্শ করেছে মুশফিকুর রহিম, তাসকিন আহমেদ, লিটন দাসসহ দেশের তারকা ক্রিকেটারদেরও।১ ঘণ্টা আগে
একসঙ্গে ছয় বাংলাদেশি খেলছেন এবারের পিএসএলে। ছয় ক্রিকেটারকে নিয়েছে তিন ভিন্ন দল। পেশোয়ার জালমিতে আছেন নাহিদ রানা, শরীফুল ইসলাম ও তানজিদ হাসান তামিম। মোস্তাফিজুর রহমান ও পারভেজ হোসেন ইমনকে নিয়েছে লাহোর কালান্দার্স। আর রিশাদ হোসেন খেলবেন নবাগত রাওয়ালপিন্ডিজের হয়ে। যাঁদের মধ্যে আজই বাংলাদেশি ক্রিকেটারদে২ ঘণ্টা আগে
ফিফা প্রীতি ম্যাচে আজ ভিয়েতনামের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। হ্যানয়ের হ্যাং ডে স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ম্যাচ। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। আজই শুরু হচ্ছে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল)। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে লাহোর কালান্দার্স-হায়দরাবাদ কিংসমেন।২ ঘণ্টা আগে