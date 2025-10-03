১৪ বছর পর ভারতে যেতে তর সইছে না মেসির

ক্রীড়া ডেস্ক
নভেম্বরে ভারত সফরে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা—এই খবর তো অনেক পুরোনো। আন্তর্জাতিক বিরতিতে আর্জেন্টিনা লিওনেল মেসিকে পায় কি না, সেটা এখনো অনিশ্চিত। সে যা-ই হোক, মেসি ব্যক্তিগতভাবে যাচ্ছেন ভারত সফরে। এশিয়া মহাদেশের এই দেশে ১৪ বছর পর সফর করবেন আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড।
১৪ বছর পর ভারতে গিয়ে ব্যক্তিগত অনেক কাজও সারবেন বলে জানিয়েছেন মেসি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড গত রাতে নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে সেটা নিশ্চিত করেছেন। মেসি লিখেছেন, ‘ডিসেম্বরে ভারতের মতো একটি সুন্দর দেশ সফরে যাচ্ছি। এটা ভেবেই বেশ রোমাঞ্চিত। কনসার্ট, যুব ফুটবল ক্লিনিক, প্যাডল কাপ, দাতব্যকাজে অংশ নেব। এই ইভেন্টগুলো কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লির আইকনিক স্টেডিয়াম এবং সম্ভবত আরেকটা শহরে হবে। শুধু ডিসট্রিক্ট অ্যাপে টিকিট পাওয়া যাবে।’
ভারতে মেসির ব্যক্তিগত এই সফরের নাম দেওয়া হয়েছে গোট (গ্রেটেস্ট অব অল টাইম) ট্যুর অব ইন্ডিয়া ২০২৫। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের ভারত সফরের আয়োজনের বন্দোবস্ত করেছেন দেশটির অন্যতম সফল ক্রীড়া উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। শতদ্রুকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেসি বলেন, ‘ভারতের সবচেয়ে বড় তারকা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাওয়া গর্বের বিষয় আমার জন্য। ১৪ বছর পর ভারত সফরের সুযোগ করে দেওয়ায় দ্য শতদ্রু দত্ত ইনিশিয়েটিভের প্রতি কৃতজ্ঞতা।’
মেসির প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, ১৩ ডিসেম্বর কলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়াম, ১৪ ডিসেম্বর মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম এবং ১৫ ডিসেম্বর দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন তিনি। তবে ‘সম্ভবত আরেকটি শহর’ বলতে হয়তো তিনি আহমেদাবাদকেই বুঝিয়েছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, আহমেদাবাদে যাওয়ার পথে মেসি নিজের ভাস্কর্য উন্মোচন করতে পারেন। ওয়াংখেড়েতে শচীন টেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচও খেলার কথা রয়েছে মেসির।
ভারত সফরে মেসি সবশেষ খেলতে গিয়েছিলেন ২০১১ সালে। কলকাতার সল্টলেকে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে স্থায়ী অধিনায়ক হিসেবে এই ম্যাচ দিয়েই অভিষেক হয় মেসির। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি অধিনায়ক হিসেবে ২০২১ ও ২০২৪ সালে দুইবার জেতেন কোপা আমেরিকা। ২০২২ সালে তাঁর নেতৃত্বাধীন আর্জেন্টিনা জেতে বিশ্বকাপ।
আরও পড়ুন:
আরও পড়ুন:
