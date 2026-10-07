ফিরে এসে ক্রুইফের চোখে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ফুটবলে তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছে ভিন্ন জায়গা থেকে। একসময় জাতীয় দলের ডাগআউটে দাঁড়ানো লোডভিক ডি ক্রুইফ এবার কাজ করছেন অনূর্ধ্ব-১৭ দলের ছেলেদের নিয়ে। প্রায় এক দশক পর ঢাকায় ফিরে পুরোনো মুখ, বদলে যাওয়া সুযোগ-সুবিধা আর নতুন প্রজন্মের ফুটবলারদের দেখে সন্তুষ্ট এই ডাচ কোচ।
ঢাকায় ফিরে অল্প সময়েই ফুটবলারদের মধ্যে শেখার তাড়না আর মনোযোগ দেখেছেন ডি ক্রুইফ। এই দলকে নিয়ে বেশ আশাবাদীও জাতীয় দলের সাবেক কোচ। তিনি বলেন, ‘ছেলেরা খুবই আগ্রহী, তারা শিখতে চায় এবং খেলার মাঠে তারা বেশ মনোযোগী।’
অনূর্ধ্ব-১৭ দলের সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদী ক্রুইফ। তবে সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ দেখছেন তিনি। তার ভাষায়, ‘আমার কোচদের কাছ থেকে আমি যা শুনেছি তা হলো, গত বছর তারা খুব ভালো করেছিল। আমাদের কিছু সুযোগ আছে, তবে এটি একটি কঠিন গ্রুপ, যেখানে সিরিয়া এবং বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাত রয়েছে। ইউএই তাদের ঘরের মাঠে খেলবে, তাই এটি খুব কঠিন হবে। কিন্তু আমরা বাংলাদেশ, আমরা প্রতি মিটারের জন্য লড়াই করবো, আমরা দল হিসেবে লড়ব। আমরা তাদের খুব ভালোভাবে প্রস্তুত করতে চাই এবং সেখানে আমরা কী আশা করতে পারি তা দেখতে হবে।’
সামনে অবশ্য সহজ কোনো পরীক্ষা অপেক্ষা করছে না। অনূর্ধ্ব–১৭ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিরিয়া, ভুটান ও ম্যাকাওয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। খেলা হবে আমিরাতে। ক্রুইফ বলেন, ‘আমার কোচদের কাছ থেকে আমি যা শুনেছি তা হলো, গত বছর তারা খুব ভালো করেছিল। আমাদের কিছু সুযোগ আছে, তবে এটি একটি কঠিন গ্রুপ, যেখানে সিরিয়া এবং বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাত রয়েছে। আমিরাত তাদের ঘরের মাঠে খেলবে, তাই এটি খুব কঠিন হবে।’
আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষবারের মতো মাঠে নেমেছেন লিওনেল মেসি। বেনিনের বিপক্ষে ৩–০ গোলের জয়ে শেষ হয়েছে জাতীয় দলের হয়ে তাঁর দীর্ঘ পথচলা। শেষ ম্যাচে গোলও করেছেন ৩৯ বছর বয়সী এই তারকা। তবে ফুটবল থেকে এখনই বিদায় নিচ্ছেন না তিনি। আর্জেন্টিনার অধ্যায় শেষ হলেও ইন্টার মায়ামির হয়ে চালিয়ে যাবেন খেলা।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান গেমস শেষ হয়েছে মাত্র দুই দিন আগে। ২২ ডিসিপ্লিনে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ ফিরেছে একটি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে। মাঠের ফল নিয়ে হতাশার সঙ্গে গেমস চলাকালে খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। সেই প্রসঙ্গেই এবার কঠোর বার্তা দিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। তাঁর মতে, হার-জিত খেলারই অংশ, কিন্তু প্রতিযো২ ঘণ্টা আগে
আর্জেন্টিনার জার্সিতে লিওনেল মেসির অধ্যায় শেষ হয়েছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে। ৩৭ দিন আগে সামাজিক মাধ্যমে ঘোষণা দিলেও আজ ঘরের মাঠে দর্শকদের সামনে থেকে বিদায় নিয়েছেন আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার। বাংলাদেশ সময় ভোরে অনুষ্ঠিত আর্জেন্টিনা-বেনিন ম্যাচটার তাৎপর্য তাই বলে শেষ করা যাবে না। প্রতিপক্ষ দলের কাছ থেকে৭ ঘণ্টা আগে
আর্জেন্টিনা তো বটেই, পুরো ফুটবল বিশ্ব এখন কাঁদছে। রেকর্ডের বরপুত্র লিওনেল মেসি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন। এনসো ফের্নান্দেস তো মেসির বিদায়ী ভাষণের সময় কেঁদেই ফেলেছেন। দীর্ঘদিনের বন্ধু আনহেল দি মারিয়া আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন মেসিকে নিয়ে।৭ ঘণ্টা আগে