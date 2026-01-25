বিশ্ব দেখেছে আমাদের প্রতিভা আছে, সাবিনাদের নিয়ে বাফুফে সভাপতি

সাফ ফুটসালে প্রথমবার খেলতে নেমেই ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশ নারী দল। ৭ ম্যাচে ৬ জয় ও এক ড্রয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সাবিনা-কৃষ্ণারা। থাইল্যান্ডের ননথাবুরি হলে আজ শেষ ম্যাচে মালদ্বীপকে ১৪-২ গোলে উড়িয়ে নিশ্চিত করে শিরোপা।
ইতিহাস গড়ায় বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। এক বার্তায় তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ ইতিবাচকভাবে তাদের ফুটসাল যাত্রা শুরু করেছে। আমাদের পুরুষ ও নারী দল বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের দেশে প্রতিভা এবং জয়ের মানসিকতা রয়েছে। সাফ ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেদের আধিপত্য আরও বিস্তার করার জন্য নারী দলকে জানাই বিশেষ অভিনন্দন।’
১৪ গোল করা অধিনায়ক সাবিনা খাতুনকে নিয়ে আলাদা প্রশংসাই করলেন তাবিথ। সাবিনার হাত ধরেই যে সাফ ফুটবলে দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। এবার ফুটসালেও গড়ল ইতিহাস। তাবিথ বলেন, ‘বাংলাদেশের একমাত্র ক্রীড়াবিদ হিসেবে খেলার দুটি ভিন্ন ফরম্যাটে (ফুটবল ও ফুটসাল) দলকে চ্যাম্পিয়ন করায় সাবিনাকে নিয়ে আমরা গর্বিত। সকল ভক্তদের তাদের সমর্থন এবং অনুপ্রেরণার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।’
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে বিশ্বকাপের দলগুলোর শক্তি-দুর্বলতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা বেশি হওয়ার কথা থাকলেও অন্য ইস্যুতে কথাবার্তা বেশি হচ্ছে। বাংলাদেশকে শেষ মুহূর্তে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে নেওয়া, পাকিস্তানের বিশ্বকাপ অর্জন নিয়ে চলছে বিভিন্ন কথা। পাকিস্তান বিশ্বকাপ বয়কট করলে১ ঘণ্টা আগে
২১ দিন ধরে চলা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ‘লড়াই’ গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ যে ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি তুলেছিল, তা খারিজ করে তাদের (বাংলাদেশ) পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে নিয়ে আইসিসি নতুন সূচি ঘোষণা করেছে। তাতে আইসিসির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে শেষ মুহূর্তে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বাদ দেওয়ার পর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বিশ্বকাপ বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে নিউজিল্যান্ড। তবে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে এখনো জয়ের দেখা পায়নি কিউইরা। নাগপুরে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে কিউইরা হেরেছে ৪৮ রানে। রায়পুরে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ২০৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ২৮ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে ভারত।৪ ঘণ্টা আগে