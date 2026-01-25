বিশ্বকাপ বর্জন করলে পাকিস্তানকে কড়া শাস্তি দেবে আইসিসি

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে বিশ্বকাপের দলগুলোর শক্তি-দুর্বলতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা বেশি হওয়ার কথা থাকলেও অন্য ইস্যুতে কথাবার্তা বেশি হচ্ছে। বাংলাদেশকে শেষ মুহূর্তে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে নেওয়া, পাকিস্তানের বিশ্বকাপ অর্জন নিয়ে চলছে বিভিন্ন কথা। পাকিস্তান বিশ্বকাপ বয়কট করলে কড়া শাস্তি অপেক্ষা করছে তাদের জন্য।
যদি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পাকিস্তান না খেলে, তাহলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) এশিয়ার এই দলকে কড়া শাস্তি দেবে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগমুহূর্তে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির বর্জন আলোচনা নিয়ে আইসিসি বড্ড অখুশি হয়েছে। তাতে করে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়াসহ অন্যান্য দেশের ক্রিকেটাররাও ঝামেলায় পড়তে পারেন।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি পাকিস্তান সুপার লিগেও (পিএসএল) এটার প্রভাব পড়তে পারে বলে জানিয়েছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। সূত্রের বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বলেছে, ‘যদি পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বর্জন করে, আইসিসি তাদের একগাদা শাস্তি দেবে। যার মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান কোনো আন্তর্জাতিক সিরিজ খেলতে পারবে না। পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) খেলতে বিদেশি ক্রিকেটাররা অনাপত্তিপত্র পাবেন না। খেলতে পারবে না এশিয়া কাপও।’
বিশ্বকাপ শেষে মার্চে বাংলাদেশ সফরের কথা পাকিস্তান দলের। পাকিস্তান অবশ্য দুই দফায় বাংলাদেশ সফর করবে। কারণ, ২৬ মার্চ থেকে ৩ মে পর্যন্ত হবে ২০২৬ পিএসএল। যদি পাকিস্তান বিশ্বকাপ বর্জন করে এবং ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী আইসিসি উপরোক্ত শাস্তি দেয়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ হবে না। এমনকি মোস্তাফিজ, ডেভিড ওয়ার্নার, সিকান্দার রাজার মতো বিদেশি তারকাদের দেখা যাবে না পিএসএলে।
নিলামের আগেই মোস্তাফিজুর রহমানকে পিএসএলের কোনো এক ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়েছে বলে পাকিস্তানের এক সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নিলাম। পাকিস্তান এবার বিশ্বকাপ বর্জন করলে ২০২৭ এশিয়া কাপও খেলতে পারবে না যদি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন বাস্তব প্রমাণিত হয়।
বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়ে আইসিসি অবিচার করেছে বলে গতকাল দাবি করেছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। এমনকি বিশ্বকাপ বর্জনেরও হুমকি দিয়েছিলেন। যদিও বর্জনের ঘোষণার মধ্যেই আজ পিসিবি বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। আইসিসির এই ইভেন্টে পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘এ’ গ্রুপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, নামিবিয়া ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরুর দিনই নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে সালমান আলী আগার দল। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে হবে পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস ম্যাচ। ১০ ফেব্রুয়ারি একই মাঠে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান। কলম্বোর প্রেমাদাসায় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি। ১৮ ফেব্রুয়ারি সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া।
সাফ ফুটসালে প্রথমবার খেলতে নেমেই ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশ নারী দল। ৭ ম্যাচে ৬ জয় ও এক ড্রয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সাবিনা-কৃষ্ণারা। থাইল্যান্ডের ননথাবুরি হলে আজ শেষ ম্যাচে মালদ্বীপকে ১৪-২ গোলে উড়িয়ে নিশ্চিত করে শিরোপা।২৮ মিনিট আগে
২১ দিন ধরে চলা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ‘লড়াই’ গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ যে ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি তুলেছিল, তা খারিজ করে তাদের (বাংলাদেশ) পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে নিয়ে আইসিসি নতুন সূচি ঘোষণা করেছে। তাতে আইসিসির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে শেষ মুহূর্তে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বাদ দেওয়ার পর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বিশ্বকাপ বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে নিউজিল্যান্ড। তবে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে এখনো জয়ের দেখা পায়নি কিউইরা। নাগপুরে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে কিউইরা হেরেছে ৪৮ রানে। রায়পুরে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ২০৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ২৮ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে ভারত।৪ ঘণ্টা আগে