‘বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের নাম প্রত্যাহার ক্রিকেটের জন্য দুঃখজনক’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যখন ২০ দিনও বাকি নেই, সেই সময়ে টুর্নামেন্ট থেকে বাংলাদেশের নাম ছেঁটে ফেলল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। টানা ২১ দিন আইসিসির সঙ্গে চিঠি আদান-প্রদান, ভিডিও কনফারেন্স করেও ভেন্যু পরিবর্তনের সমাধান করতে পারেনি বিসিবি। বিশ্বকাপের শেষভাগে এসে এভাবে একটা দলের নাম বাদ পড়া দুঃখজনক মনে করছেন বিশ্ব ক্রিকেট সংস্থার (ডব্লুসিএ) সভাপতি টম মোফাট।
নিরাপত্তাইস্যুতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যেতে চায়নি বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। ভারতে যে চার ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের দাবি তুলেছিল বিসিবি। কিন্তু আইসিসিও ভারতের মাঠেই বাংলাদেশের ম্যাচগুলো রাখার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। বিসিবিও আগের অবস্থান থেকে সরে আসেনি বলে বাংলাদেশের এবারের বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না। বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে নিয়ে টুর্নামেন্টের নতুন সূচি ঘোষণা করেছে আইসিসি।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের নাম প্রত্যাহার হতাশাজনক মনে করছেন ডব্লুসিএ সভাপতি মোফাট। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশ নাম প্রত্যাহার করেছে। তাতে করে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির সবচেয়ে বড় এক টুর্নামেন্টে একটা ক্রিকেটীয় জাতির অভাব বোধ করবে বাংলাদেশ। ক্রিকেটের জন্য, বাংলাদেশের ক্রিকেটার ও ভক্ত-সমর্থকদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক মুহূর্ত। এখানে অত্যন্ত মনোযোগ দেওয়া দরকার।’
ভারত থেকে সরিয়ে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচগুলো স্থানান্তরের যে তুলেছিল বিসিবি, সে ব্যাপারে ২১ জানুয়ারি এক ভার্চুয়াল সভা করেছিল আইসিসি। সেই বোর্ড সভায় ১২-২ ব্যবধানে হেরে গিয়েছিল বাংলাদেশ। পরবর্তীতে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা একদিনের আলটিমেটাম দিয়েছিল। পরের দিন (২২ জানুয়ারি) হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে জানিয়েছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানিয়েছিলেন যে নিরাপত্তাইস্যুতে ভারতে দল পাঠানো হবে না।
মোফাটের মতে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থাসহ সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। ডব্লুসিএ’র সভাপতি বলেন, ‘ভাগাভাগি বা বাদ দেওয়ার নীতির বদলে ক্রিকেটের নীতিনির্ধারকদের আবেদন জানাচ্ছি। সব অংশীদার, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, লিগ, ক্রিকেটার সবাইকে ক্রিকেটের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। ভাগাভাগি নয়। ঐক্য আনতে হবে।’
বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি না মেনে আইসিসি অযৌক্তিক কাজ করেছে বলে মনে করেন শহীদ আফ্রিদি, জেসন গিলেস্পিও। গত রাতে নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট দিয়েছেন আফ্রিদি। আর বাংলাদেশের পরিবর্তে বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডের খেলা নিয়ে স্কাই স্পোর্টস ক্রিকেটের একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করে গিলেস্পি নিজের মন্তব্য পোস্ট করেছিলেন। পরে তিনি সেটা ডিলিট করে দিলেও মুহূর্তেই সেটার স্ক্রিনশট সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এর আগে ২০২৪ সালের এপ্রিলে দুই বছরের চুক্তিতে গিলেস্পি পাকিস্তানের লাল বলের প্রধান কোচ নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই বছরের ডিসেম্বরেই তিনি পদত্যাগ করেছিলেন।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য আজ দল দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এরপরও সালমান আলী আগাদের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশকে আইসিসি বাদ দেওয়ায় ছোট সংস্করণের বিশ্বমঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিয়েছেন পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি।১ ঘণ্টা আগে
সাফ ফুটসালে প্রথমবার খেলতে নেমেই ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশ নারী দল। ৭ ম্যাচে ৬ জয় ও এক ড্রয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সাবিনা-কৃষ্ণারা। থাইল্যান্ডের ননথাবুরি হলে আজ শেষ ম্যাচে মালদ্বীপকে ১৪-২ গোলে উড়িয়ে নিশ্চিত করে শিরোপা।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে বিশ্বকাপের দলগুলোর শক্তি-দুর্বলতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা বেশি হওয়ার কথা থাকলেও অন্য ইস্যুতে কথাবার্তা বেশি হচ্ছে। বাংলাদেশকে শেষ মুহূর্তে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে নেওয়া এবং পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বর্জন নিয়ে চলছে বিভিন্ন কথা। পাকিস্তান বিশ্বকাপ বয়কট করলে২ ঘণ্টা আগে
২১ দিন ধরে চলা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ‘লড়াই’ গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ যে ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি তুলেছিল, তা খারিজ করে তাদের (বাংলাদেশ) পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে নিয়ে আইসিসি নতুন সূচি ঘোষণা করেছে। তাতে আইসিসির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন৪ ঘণ্টা আগে