‘হামজার কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে খেলতে রাজি হয়েছে ভিয়েতনাম’

হামজা চৌধুরী আসার পরই যেন বাংলাদেশের ফুটবল ফিরে পেতে শুরু করল তার হারানো ঐতিহ্য। পুরো মাঠজুড়ে তাঁর বিচরণ। গোল তো তিনি করছেনই। প্রতিপক্ষ ফুটবলারদের বোতলবন্দী করে রাখতেও হামজার জুড়ি মেলা ভার। জাহিদ হাসান এমিলির মতে হামজা আসায় বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ভ্যালু বেড়ে গেছে।
এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে আজ মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর। এই ম্যাচের আগে বাংলাদেশ সবশেষ প্রীতি ম্যাচে ভিয়েতনামের বিপক্ষে খেলেছে। এখন পর্যন্ত সর্বসাকল্যে তিনবার ভিয়েতনামের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে প্রথম দুই ম্যাচই তারা খেলেছে ২০০১ সালে। র্যাঙ্কিংয়েও তাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ১০৩ ও ১৮০ নম্বরে অবস্থান করছে ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ।
হামজার কারণেই ভিয়েতনামের মতো দল বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে রাজি হয়েছে বলে মনে করেন এমিলি। আজকের পত্রিকার পডকাস্টে পরশু এমিলি বলেন, ‘শুরুতে ভিয়েতনাম ম্যাচ নিয়ে যদি বলি। দেখেন, ভিয়েতনাম আমাদের সাথে খেলতে রাজি হয়েছে কেন? ভিয়েতনাম কিন্তু সাফের দলের সঙ্গে তেমন একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলে না। তারা কিন্তু অলরেডি ১৫ পয়েন্ট নিয়ে কিন্তু এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের মেইন ড্র’তে চলে গিয়েছে। ২০২৭ সালে সৌদি আরবে যে এশিয়ান কাপ হবে, সেটাতে কিন্তু অলরেডি খেলে ফেলেছে।আমাদের ব্র্যান্ড ভ্যালু হামজার অন্তর্ভুক্তির কারণে হয়েছে। ভিয়েতনাম বলেন, ইন্দোনেশিয়া বলেন—তারা এখন আমাদের সঙ্গে খেলতে আগ্রহী হয়েছে। এ ছাড়া ফিফা উইন্ডোতে কিন্তু ভিয়েতনাম আমাদের সঙ্গে খেলতে রাজি হতো না।’
চুক্তির দিক থেকে হাভিয়ের কাবরেরার এটি বাংলাদেশের হয়ে শেষ ম্যাচ। ৩০ এপ্রিল বাফুফের সঙ্গে শেষ হচ্ছে তাঁর চুক্তি। নতুন করে আবারও তিনি ডাগআউটে থাকবেন কি না, তা হয়তো সময় বলে দেবে। তবে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সমর্থকেরা তাঁর ওপর এতটাই বিরক্ত যে তাঁকে আর দেখতে চান না।
কাবরেরার ফুটবল জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এমিলিও। আজকের পত্রিকার পডকাস্টে পরশু তিনি বলেন, ‘আমাদের এই দলটা এশিয়ান কাপে শেষ পাঁচটা ম্যাচ খেলেছে। কোচ কাবরেরাকে নিয়ে আসলে অনেক কথা বলেছি। আমি জানি না তার কী জ্ঞান রয়েছে ফুটবল সম্পর্কে। আমি আসলে তাকে সেভাবে মূল্যায়ন করতে চাই না। কারণ, সে যদি খুব ভালো কোচ হতো, আমরা এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে এখন পাঁচ পয়েন্টে থাকতাম না। আমরা এখন ওই সিঙ্গাপুর, হংকংয়ের সঙ্গে ৮-৯ পয়েন্টের দৌড়ে থাকতাম। শেষ ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো যে কারা খেলবে মূল পর্বে।’
৫ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ‘সি’ গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে মূলপর্বে উঠেছে সিঙ্গাপুর। ৮, ৫ ও ২ পয়েন্ট নিয়ে দুই, তিন ও চারে হংকং, বাংলাদেশ ও ভারত। যেখানে গত বছরের নভেম্বরে ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। এর আগে হংকংয়ের বিপক্ষে ঘরের মাঠে শেষ মুহূর্তের ভুলে হেরে গেছে বাংলাদেশ।
এমিলির মতে কোচ কাবরেরার ট্যাকটিকাল ভুলের কারণে বাংলাদেশ বেশ কিছু ম্যাচ হেরেছে। আজকের পত্রিকার পডকাস্টে বাংলাদেশের সাবেক স্ট্রাইকার বলেন, ‘হোমে কতগুলো ক্লোজ ম্যাচ আমরা হেরেছি। সবই তার (কাবরেরা) ট্যাকটিক্যাল ভুলের কারণে। দেখুন আমাদের প্রবাসী ফুটবলাররা খুবই প্রতিভাবান ও সলিড ফুটবলার তারিক কাজী, শমিত শোম। আপনার গেম প্ল্যানের বড় অংশ ছিল তারা। আপনি যখন জানেন তপু বর্মণকে পাচ্ছেন না, রাকিবকে পাচ্ছেন না, তখন তো আপনার অনেক আগে থেকেই পরিকল্পনা করা উচিত ছিল যে এই জায়গাগুলো আমি কীভাবে মেকআপ করব।’
২০২৫ সালের মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয় হামজার। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে ৮ ম্যাচে ৪ গোল করেছেন ও অ্যাসিস্ট করেছেন এক গোলে। পেনাল্টি, বাইসাইকেল, হেড—সব রকমভাবেই গোল দিয়েছেন তিনি। সিঙ্গাপুরের সংবাদমাধ্যমগুলোতেও গুরুত্ব পাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রাণভোমরা হয়ে ওঠা হামজা।
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার পর ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলা এখনো চলছে। এক মাস ধরে চলমান যুদ্ধে বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, সেটার সমাধান এখনো হয়নি। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো একেকবার একেক রকম কথা বলছেন।১ ঘণ্টা আগে
হোবার্ট হারিকেন্সের হয়ে বিগ ব্যাশের অভিষেক মৌসুমেই আলো ছড়িয়েছেন রিশাদ হোসেন। ধারাবাহিক দারুণ বোলিং করে দলকে প্লে-অফে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বাংলাদেশি স্পিনার। এবার হোবার্টের মৌসুম সেরা বিগ ব্যাশ খেলোয়াড়ের মনোনয়ন পেলেন রিশাদ।২ ঘণ্টা আগে
বাজে সময় থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না ঘানা। টানা হারে বিপর্যস্ত তারা। সবশেষ সোমবার রাতে আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে জার্মানির কাছে ২-১ ব্যবধানে হেরেছে ঘানা। এই হারে কপাল পুড়ল প্রধান কোচ অটো আদ্দোর। তাঁকে বরখাস্ত করেছে ঘানা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (জিএফএ)।৩ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটি কেবলই আনুষ্ঠানিকতার। প্রতিযোগিতার মূল পর্বে খেলার সুযোগ আরও আগেই শেষ হলেও দ্বীপ দেশের বিপক্ষে ম্যাচটিকে ঘিরে উন্মাদনার যেন বিন্দুমাত্র কমতি নেই। এ দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমগুলোতেও বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে বাংলাদেশের ম্যাচ।