Ajker Patrika
ফুটবল

নাটকীয়তার পর বাফুফে জানাল ফেডারেশন কাপ ফাইনাল হবে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নাটকীয়তার পর বাফুফে জানাল ফেডারেশন কাপ ফাইনাল হবে
ফাইনাল হবে আগামীকাল। ছবি: বিসিবি

ঘরোয়া ফুটবলের শীর্ষ দুই ক্লাব বসুন্ধরা কিংস ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যকার ভেন্যু ও ম্যাচ বর্জন সংক্রান্ত চরম নাটকীয়তার মধ্যে অবশেষে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানাল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। আজ নির্ধারিত সময়ে ফেডারেশন কাপের ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। তবে ম্যাচটি বাতিল বা মোহামেডানকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা না করে বরং বুধবার (২০ মে) আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফেডারেশন।

বাফুফের পাঠান সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ ১৯ মে ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫:৩০টায় বসুন্ধরা কিংস ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেডের মধ্যকার 'ইউনাইটেড হেলথকেয়ার ফেডারেশন কাপ ২০২৫-২৬' এর ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত ম্যাচটি আজ মাঠে গড়াচ্ছে না।

​তবে ভেন্যু পরিবর্তন নিয়ে মোহামেডানের অনড় অবস্থান কিংবা ম্যাচ বাতিল করে মোহামেডানকে ট্রফি দিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বসুন্ধরা কিংসের চিঠির দাবি—কোনোটিই আমলে নেয়নি বাফুফে। ফেডারেশন তাদের পূর্বনির্ধারিত ভেন্যুতেই ম্যাচটি আয়োজনের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে। বাফুফে জানিয়েছে, স্থগিত হওয়া ফাইনাল ম্যাচটি আগামীকাল বিকেল সাড়ে ৫টায় বসুন্ধরা স্পোর্টস সিটির কিংস অ্যারেনা স্টেডিয়ামেই হবে।

​মাঠের বাইরের চিঠি চালাচালি আর নাটকীয়তা শেষে বাফুফের এই সিদ্ধান্তের পর এখন বল দুই ক্লাবের কোর্টে। কিংস অ্যারেনায় খেলতে অস্বীকৃতি জানানো মোহামেডান এবং ম্যাচ না খেলে ট্রফি ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া বসুন্ধরা কিংস শেষ পর্যন্ত মাঠে নামে কি না, নাকি ঘরোয়া ফুটবল আরও বড় কোনো সংকটে পড়ে, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আগামীকাল বিকেল পর্যন্ত।

বিষয়:

খেলাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

কোরবানির ঈদে সংবাদপত্রে পাঁচ দিনের ছুটি

কোরবানির ঈদে সংবাদপত্রে পাঁচ দিনের ছুটি

বগুড়ায় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা: সাবেক স্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

বগুড়ায় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা: সাবেক স্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

সম্পর্কিত

‘পাকিস্তানকে ক্রিকেটীয় শিক্ষা দিয়েছে বাংলাদেশ’

‘পাকিস্তানকে ক্রিকেটীয় শিক্ষা দিয়েছে বাংলাদেশ’

সিলেটে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের দুই রকমের অপেক্ষা

সিলেটে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের দুই রকমের অপেক্ষা

ফেডকাপ ফাইনাল বর্জন করল কিংস, মোহামেডানকে ট্রফি দেওয়ার অনুরোধ

ফেডকাপ ফাইনাল বর্জন করল কিংস, মোহামেডানকে ট্রফি দেওয়ার অনুরোধ

বিশ্বকাপে নেইমার ব্রাজিলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়, তবে…

বিশ্বকাপে নেইমার ব্রাজিলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়, তবে…