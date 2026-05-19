Ajker Patrika
ক্রিকেট

পাকিস্তানকে ধবলধোলাইয়ের আরও কাছে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ মে ২০২৬, ১৬: ২১
পাকিস্তানকে ধবলধোলাইয়ের আরও কাছে বাংলাদেশ
পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা চতুর্থ টেস্ট জয়ের আরও কাছে বাংলাদেশ। ছবি: এএফপি

পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে দাপট দেখিয়ে খেলছে বাংলাদেশ। কখনো কখনো পাকিস্তান ফিরলেও লাগামটা থাকছে বাংলাদেশের হাতেই। এবার সিলেট টেস্টে নাজমুল হোসেন শান্তর দলের জয় কেবল সময়ের অপেক্ষা। তাতে পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা চারবার টেস্ট জয়ের কীর্তি গড়বে বাংলাদেশ।

৪৩৭ রানের লক্ষ্য পাওয়ার পরও সিলেটে গতকাল তৃতীয় দিন শেষে জয়ের আশা ব্যক্ত করেছিলেন পাকিস্তানের বোলিং কোচ উমর গুল। এই ম্যাচ জিতলে টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি গড়বে পাকিস্তান। তবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে রান তাড়া করতে গিয়ে অর্ধেক উইকেট হারিয়ে ফেলেছে সফরকারীরা। চতুর্থ দিনে চা পানের বিরতি পর্যন্ত পাকিস্তান করেছে ৫ উইকেটে ২০০ রান। সফরকারীদের ধবলধোলাই করতে ৫ উইকেট তুলতে হবে বাংলাদেশের। আর সিরিজ সমতায় শেষ করতে পাকিস্তানের করতে হবে ২৩৭ রান। হাতে এখনো দেড় দিন সময় রয়েছে।

‘পাকিস্তানকে ক্রিকেটীয় শিক্ষা দিয়েছে বাংলাদেশ’‘পাকিস্তানকে ক্রিকেটীয় শিক্ষা দিয়েছে বাংলাদেশ’

৪৩৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে আজ চতুর্থ দিনে শূন্য থেকেই শুরু করে পাকিস্তান। তাদের সফরকারীদের নামের পাশে কেবল ২ ওভার। দুই ওপেনারের দ্রুত বিদায়ে সফরকারীরা ১৬ ওভারে ২ উইকেটে ৪১ রানে পরিণত হয়। প্রথম দুই উইকেটেই অবদান রেখেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। যেখানে ১১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে নাহিদ রানাকে কাট করতে যান আব্দুল্লাহ ফজল (২)। পয়েন্টে ডাইভ দিয়ে দুর্দান্ত ক্যাচ ধরেন মিরাজ। আরেক ওপেনার আজান আওয়াইসকে (২১) ১৬তম ওভারের শেষ বলে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন মিরাজ।

তবু আক্ষেপ বাংলাদেশের, ‘হুংকার’ পাকিস্তানেরতবু আক্ষেপ বাংলাদেশের, ‘হুংকার’ পাকিস্তানের

দুই ওপেনারের বিদায়ের পর পাকিস্তানের হাল ধরেন অধিনায়ক শান মাসুদ ও বাবর আজম। তাঁরা (মাসুদ-বাবর) খেলেছেন টেস্ট-ওয়ানডের মিশেলে। ভালো বলকে সমীহ করেছেন। বাজে বল পেলে সেটাকে বাউন্ডারিতে পরিণত করেছেন। তৃতীয় উইকেটে ১১৫ বলে ৯২ রানের জুটি গড়েন বাবর-মাসুদ।

৩৫তম ওভারের প্রথম বলে বাবরকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন তাইজুল। গ্ল্যান্স করতে গিয়ে উইকেটরক্ষক লিটন দাসের তালুবন্দী হয়েছেন বাবর (৪৭)। পাকিস্তানের তারকা ব্যাটার বুঝতেও পারেননি কী করতে গিয়ে তিনি উইকেট হারিয়েছেন। এখান থেকেই তাইজুল-রানা পর্যায়ক্রমে উইকেট নিতে থাকেন। বাঁহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটার সৌদ শাকিলকে (৬) ফেরান রানা। এবারও ক্যাচ ধরেন লিটন।

সবচেয়ে বড় ধাক্কা তাইজুল দিয়েছেন ৪৫তম ওভারের তৃতীয় বলে। তাতে মাহমুদুল হাসান জয়ের কৃতিত্বই বেশি। মাসুদের ব্যাটের কানায় লেগে যাওয়া বল ফরোয়ার্ড শর্ট লেগে ডাইভ দিয়ে দারুণভাবে ধরেন জয়। পাকিস্তানি অধিনায়কও বিশ্বাস করতে পারেননি কীভাবে জয় ক্যাচটা ধরেছেন। সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরি থেকে ২৯ রান দূরে থাকতে আউট হয়েছেন মাসুদ। ১১৬ বলে ৮ চারে করেন ৭১ রান। পাকিস্তান অধিনায়কের এটা টেস্টে ১৪তম ফিফটি।

মাসুদের বিদায়ে পাকিস্তানের স্কোর হয়ে যায় ৪৪.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬২ রান। ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে মোহাম্মদ রিজওয়ান-সালমান আলী আগা এরই মধ্যে ৩৮ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৩ ওভারে ৫ উইকেটে ২০০ রান করেছে সফরকারীরা। সালমান ও রিজওয়ান ২৫ ও ১৫ রানে ব্যাটিং করছেন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেটবাংলাদেশ পাকিস্তান সিরিজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

সম্পর্কিত

ব্রাজিল দল তো দেখলেন, কেমন হবে আর্জেন্টিনা দল

ব্রাজিল দল তো দেখলেন, কেমন হবে আর্জেন্টিনা দল

বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলে ওয়ানডে দলে ফিরছেন বাবর

বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলে ওয়ানডে দলে ফিরছেন বাবর

বিশ্বকাপের আগে আর্জেন্টিনা কোচের বাড়তি সতর্কতা

বিশ্বকাপের আগে আর্জেন্টিনা কোচের বাড়তি সতর্কতা

নাটকীয়তার পর বাফুফে জানাল ফেডারেশন কাপ ফাইনাল হবে

নাটকীয়তার পর বাফুফে জানাল ফেডারেশন কাপ ফাইনাল হবে