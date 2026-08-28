Ajker Patrika
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ফুটবল

সাবেক সতীর্থই এখন মেসির কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
সাবেক সতীর্থই এখন মেসির কোচ
কিলি গঞ্জালেস। ছবি: সংগৃহীত

ব্যর্থতার বৃত্তে আটকে যাওয়ায় কোচ বদলালো ইন্টার মায়ামি। ক্রিস্তিয়ান কিলি গঞ্জালেসকে প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটি। গিয়ের্মো হোয়োসের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন এই আর্জেন্টাইন কোচ।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচে চারটি হার ও একটি ড্র করেছে ইন্টার মায়ামি। এর মধ্যে ছিল লিগস কাপ ও এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমের ম্যাচ। তবে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে ২১ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে এখনো দ্বিতীয় অবস্থানে আছে দলটি।

গঞ্জালেস অবশ্য এখনই দলের দায়িত্ব নিচ্ছেন না। প্রয়োজনীয় ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেবেন তিনি। ততক্ষণ পর্যন্ত হোয়োসই সাময়িকভাবে দলের দায়িত্ব পালন করবেন।

মায়ামির দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার পর গঞ্জালেস আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। নতুন প্রধান কোচ ও তাঁর কোচিং স্টাফরা আসা পর্যন্ত গিয়ের্মো হোয়োস সাময়িকভাবে দলের দায়িত্ব পালন করবেন।’

রোসারিও সেন্ট্রাল, উনিওন (সান্তা ফে) ও প্লাতেন্সের কোচ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে গঞ্জালেসের। খেলোয়াড়ি জীবনেও ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবে খেলেছেন তিনি। রোসারিও সেন্ট্রালের হয়ে ১৯৯৩ সালে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করা গঞ্জালেস পরে ভ্যালেন্সিয়া ও জারাগোসার হয়ে লা লিগায় এবং ইন্টার মিলানের হয়ে সিরি এ’তে খেলেছেন।

আর্জেন্টিনার হয়ে খেলেছেন গঞ্জালেস। ২০০৫ সালে লা আলবিসেলেস্তেদের হয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দুটি ম্যাচে লিওনেল মেসির সঙ্গে খেলেছেন তিনি।

গঞ্জালেসের নিয়োগের মধ্য দিয়ে হোয়োসের প্রায় দেড় বছরের অধ্যায়ে ইতি ঘটছে। গত এপ্রিলে হাভিয়ের মাশচেরানোর স্থলাভিষিক্ত হয়ে প্রথমে অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব নেন হোয়োস। এর আগে তিনি ক্লাবটির স্পোর্টিং ডিরেক্টর ছিলেন। বিশ্বকাপের পর তাঁকে স্থায়ী কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

ইন্টার মায়ামির দায়িত্ব নেওয়ার পর হোয়োসের শুরুটা ছিল দারুণ। তাঁর প্রথম আট ম্যাচে দলটি ছয়টি জয় ও একটি ড্র পায়, সংগ্রহ করে ২৪ পয়েন্টের মধ্যে ১৯ পয়েন্ট। ওই আট ম্যাচে ইন্টার মায়ামি গোল করে ২৬টি। ক্লাবটির এমএলএস ইতিহাসে প্রথম আট ম্যাচে কোনো কোচের এটিই ছিল সেরা শুরু।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলইন্টার মায়ামি
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