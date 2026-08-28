বার্সার জয়ের ম্যাচে কাঠগড়ায় রেফারি

লা লিগায় অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ২-০ গোলে হারিয়ে জয় দিয়ে মৌসুম শুরু করেছে বার্সেলোনা। তবে মাঠের এই স্বস্তির জয়েও রেফারিং নিয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেনি কাতালান ক্লাবটি। বিশেষ করে অ্যান্থনি গর্ডনের বক্সের ভেতর পড়ে যাওয়ার ঘটনায় পেনাল্টির দাবি ঘিরে তৈরি হয়েছে আলোচনা।
বিলবাওয়ের ডিফেন্ডার হুগো রিঙ্কনের চ্যালেঞ্জে পড়ে যান গর্ডন। বার্সার খেলোয়াড়েরা পেনাল্টির দাবি জানালেও রেফারি অর্তিজ আরিয়াস খেলা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।
তবে রেফারিং-সংক্রান্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করা আর্চিভো ভিএআর বলছে, গর্ডনের ঘটনায় পেনাল্টি না দেওয়ার সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। তাদের মতে, রিঙ্কনের চ্যালেঞ্জটি না বেপরোয়া, না ফাউল।
আর্চিভো ভিএআরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, রিঙ্কনের সঙ্গে সংস্পর্শ হওয়ার আগেই গর্ডন বলটি সতীর্থ রাফিনহার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফলে ফুটবলের আইন অনুযায়ী ওই ঘটনায় পেনাল্টি দেওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ ছিল না।
তবে এই সিদ্ধান্ত সঠিক হলেও পুরো ম্যাচে রেফারি আরিয়াসের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট নয় আর্চিভো ভিএআর। তাদের মূল্যায়নে দশে চার পেয়েছেন আরিয়াস। ম্যাচ পরিচালনাকে ‘হতাশাজনক’ আখ্যা দিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভুলের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।
বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, একই সময়ে হওয়া দুটি ফাউলের পর অ্যাডভান্টেজের নিয়ম সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি আরিয়াস। এ ছাড়া জাভি এসপার্টের একটি স্পষ্ট হলুদ কার্ডের অপরাধেও তিনি কোনো সতর্কতা দেননি। লামিনে ইয়ামালের একটি ট্যাকলের ক্ষেত্রেও কার্ড না দেখানো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আর্চিভো ভিএআর। তাদের মতে, ইয়ামালের ওই ট্যাকলটি লাল কার্ডের কাছাকাছি ছিল।
রেফারিং নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ম্যাচে আধিপত্য ছিল বার্সেলোনার। ৩৭ মিনিটে রাফিনহার গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। এরপর একের পর এক আক্রমণে বিলবাওয়ের রক্ষণে চাপ তৈরি করে তারা। তবে গোলরক্ষক উনাই সিমনের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ব্যবধান বাড়াতে পারেনি বার্সা। শেষ পর্যন্ত ৮১ মিনিটে ফেরমিন লোপেজ দ্বিতীয় গোল করলে ২-০ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত হয় হান্সি ফ্লিকের দলের। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে মাঠে নেমে বার্সার হয়ে অভিষেক হয় রদ্রির।
বৃহস্পতিবার অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে স্প্যানিশ লিগের হোম ম্যাচে নামার আগে ক্যাম্প ন্যুতে এস্তেলাদার সমর্থনে একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় একটি সংগঠনের আয়োজনে সমর্থকদের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার ছোট পতাকা বিতরণ করা হয়। গ্যালারিতেও দেখা যায় বড় আকারের বেশ কিছু পতাকা ও ব্যানার। বার্সার সংগীত বাজানোর৬ মিনিট আগে
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