রিয়ালের বিপক্ষে অলৌকিক কিছুর আশায় সিটি

রিয়ালের বিপক্ষে অলৌকিক কিছুর আশায় সিটি
রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে আজ চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার সিটি। ছবি: এএফপি

ম্যানচেস্টার সিটি কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে প্রথম লেগে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে তারা। এই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো খানিকটা কঠিনই বটে। ইতিহাদ স্টেডিয়ামে শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে আজ রিয়ালের মুখোমুখি হওয়ার আগে কোচ পেপ গার্দিওলা শোনালেন আশার বাণী। সিটির কোচ জোর দিয়ে বলেছেন, ফুটবলে অনেক কিছু ঘটতে পারে।

গতকাল গার্দিওলা বলেন, ‘এটি একটি ফুটবল ম্যাচ। এখানে অনেক কিছু ঘটতে পারে। আমাদের মনোযোগ দিতে হবে এবং ম্যাচটি জেতার চেষ্টা করতে হবে। তারপর দেখা যাবে কী হয়। আমার কাছে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা নেই, শুধু চেষ্টা করে যাওয়া।’

ম্যাচ সামনে রেখে গতকাল কোনো অনুশীলন করেনি সিটি, যা বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। মাদ্রিদ সফর এবং গত শনিবার ওয়েস্ট হ্যামের বিপক্ষে ১-১ ড্রয়ের ধকল কাটিয়ে ওঠার জন্য এই সিদ্ধান্ত। গার্দিওলা বলেন, ‘অনুশীলন আমাদের খুব বেশি উন্নতি করবে না এবং আমাদের হাতে পর্যাপ্ত সময়ও নেই। আমি চাই তারা বাড়িতে থাকুক।’

চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট পর্বে তিন গোলের ব্যবধান ঘুচিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর রেকর্ড আছে মাত্র তিনটি দলের। ২০০৩-০৪ মৌসুমে এসি মিলানের বিপক্ষে দেপোর্তিভো লা করুনা, ২০১৭-১৮ মৌসুমে বার্সেলোনার বিপক্ষে রোমা এবং ২০১৮-১৯ মৌসুমে বার্সেলোনার বিপক্ষে লিভারপুল।

কঠিন কাজটি নিয়ে গার্দিওলা বলেন, ‘রিয়ালের বিপক্ষে তিনটির বেশি গোল করা সহজ নয়। আমরা যদি আক্রমণভাগে সুযোগ কাজে লাগাতে পারি এবং রক্ষণভাগ সামলাতে পারি, তবে শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে টিকে থাকব।’

পাঠকের আগ্রহ

কফি পানের ভিডিওটিও এআই দিয়ে তৈরি, নেতানিয়াহু কি তবে মারা গেছেন

কফি পানের ভিডিওটিও এআই দিয়ে তৈরি, নেতানিয়াহু কি তবে মারা গেছেন

আটক ৩ ট্যাংকার ফেরত দিলে ভারতকে হরমুজে যাতায়াতের সুযোগ দেবে ইরান

আটক ৩ ট্যাংকার ফেরত দিলে ভারতকে হরমুজে যাতায়াতের সুযোগ দেবে ইরান

সিঙ্গাপুর ম্যাচের পরও হামজাদের কোচ থাকতে চান কাবরেরা

সিঙ্গাপুর ম্যাচের পরও হামজাদের কোচ থাকতে চান কাবরেরা

ইউএনওর আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, এআই দিয়ে তৈরির দাবি

ইউএনওর আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, এআই দিয়ে তৈরির দাবি

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেসব দেশকে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে ইরান

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেসব দেশকে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে ইরান

পিএসএলে একই দলে নাহিদ রানা-শরীফুল

পিএসএলে একই দলে নাহিদ রানা-শরীফুল

রিয়ালের বিপক্ষে অলৌকিক কিছুর আশায় সিটি

রিয়ালের বিপক্ষে অলৌকিক কিছুর আশায় সিটি

ব্রাজিল দলে এবারও সুযোগ পাননি নেইমার

ব্রাজিল দলে এবারও সুযোগ পাননি নেইমার

‘পাকিস্তান কি এখন আইসিসি ট্রফি চুরি করবে’

‘পাকিস্তান কি এখন আইসিসি ট্রফি চুরি করবে’