রিয়ালের বিপক্ষে অলৌকিক কিছুর আশায় সিটি

ম্যানচেস্টার সিটি কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে প্রথম লেগে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে তারা। এই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো খানিকটা কঠিনই বটে। ইতিহাদ স্টেডিয়ামে শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে আজ রিয়ালের মুখোমুখি হওয়ার আগে কোচ পেপ গার্দিওলা শোনালেন আশার বাণী। সিটির কোচ জোর দিয়ে বলেছেন, ফুটবলে অনেক কিছু ঘটতে পারে।
গতকাল গার্দিওলা বলেন, ‘এটি একটি ফুটবল ম্যাচ। এখানে অনেক কিছু ঘটতে পারে। আমাদের মনোযোগ দিতে হবে এবং ম্যাচটি জেতার চেষ্টা করতে হবে। তারপর দেখা যাবে কী হয়। আমার কাছে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা নেই, শুধু চেষ্টা করে যাওয়া।’
ম্যাচ সামনে রেখে গতকাল কোনো অনুশীলন করেনি সিটি, যা বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। মাদ্রিদ সফর এবং গত শনিবার ওয়েস্ট হ্যামের বিপক্ষে ১-১ ড্রয়ের ধকল কাটিয়ে ওঠার জন্য এই সিদ্ধান্ত। গার্দিওলা বলেন, ‘অনুশীলন আমাদের খুব বেশি উন্নতি করবে না এবং আমাদের হাতে পর্যাপ্ত সময়ও নেই। আমি চাই তারা বাড়িতে থাকুক।’
চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট পর্বে তিন গোলের ব্যবধান ঘুচিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর রেকর্ড আছে মাত্র তিনটি দলের। ২০০৩-০৪ মৌসুমে এসি মিলানের বিপক্ষে দেপোর্তিভো লা করুনা, ২০১৭-১৮ মৌসুমে বার্সেলোনার বিপক্ষে রোমা এবং ২০১৮-১৯ মৌসুমে বার্সেলোনার বিপক্ষে লিভারপুল।
কঠিন কাজটি নিয়ে গার্দিওলা বলেন, ‘রিয়ালের বিপক্ষে তিনটির বেশি গোল করা সহজ নয়। আমরা যদি আক্রমণভাগে সুযোগ কাজে লাগাতে পারি এবং রক্ষণভাগ সামলাতে পারি, তবে শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে টিকে থাকব।’
নিলাম থেকে আগেই নাহিদ রানাকে নিয়েছে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) দল পেশোয়ার জালমি। পাকিস্তানের এই টি-টোয়েন্টিভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন দলটি নিল বাংলাদেশের আরেক ক্রিকেটার শরীফুল ইসলামকে। শরীফুলকে স্বাগত জানিয়েছে তাঁরা বাংলা ভাষায়।১৩ মিনিট আগে
নেইমার কি থাকছেন নাকি থাকছেন না—এই আলোচনাটা চলছিল কদিন ধরে। অবশেষে উত্তর মিলল গত রাতে। ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের দলে জায়গা হয়নি নেইমারের।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ হারের পর বেকায়দায় পড়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। সামাজিক মাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তো রয়েছেই, দেশটির সাবেক ক্রিকেটাররাও ধুয়ে দিচ্ছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি-সালমান আলী আগা-ফাহিম আশরাফদের। বিদ্রূপকে এখন অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন কামরান আকমল।১২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ২০২৫ সালের নির্বাচনে অনিয়ম, কারসাজি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের স্বাধীন তদন্তে ৫ সদস্যের কমিটি কদিন আগে গঠন করেছিল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। ক্রীড়া পরিষদের এই তদন্ত কমিটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিসিবি। এমনকি এই তদন্ত কমিটির কথা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি)১৩ ঘণ্টা আগে