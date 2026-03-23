আমিও তো মানুষ—মৌসুমের প্রথম শিরোপা জিতে গার্দিওলা

টানা ব্যর্থতার মাঝে লিগ কাপ যেন ফুল হয়ে ফুটল ম্যানচেস্টার সিটির জন্য। ফর্মের তুঙ্গে থাকা আর্সেনালকে ফাইনালে ২-০ গোলে হারিয়ে মৌসুমের প্রথম শিরোপার দেখা পেল তারা। এই উপলক্ষ্যটা দলটির প্রধান কোচ পেপ গার্দিওলার জন্য ছিল একটু বেশিই আনন্দদায়ক এবং নিভতে বসা প্রদীপে জ্বালানি দেওয়ার মতো।
সাম্প্রতিক ফর্মের বিচারে লিগ কাপের ফাইনালের আগে ম্যানসিটির বিপক্ষে ফেভারিট ছিল আর্সেনাল। কিন্তু তাদের স্তব্ধ করে দিয়ে শিরোপা ঘরে তুলেছে সিটিজেনরা। ফাইনাল তরুণ ফরোয়ার্ড নিকো ও’রেইলির জোড়া জয়ের পর উত্তেজনা ধরে রাখতে পারেননি গার্দিওলা। দুটি গোলর পরই টাচলাইন ধরে দৌড়ে গিয়ে বিজ্ঞাপন বোর্ডে লাথি মারেন এই স্প্যানিশ কোচ—যা তার স্বাভাবিক শান্ত স্বভাবের বাইরে এক বিরল দৃশ্য। এভাবে উদযাপন করে খবরের শিরোনামে এসেছেন গার্দিওলা। তবে ম্যাচ শেষে জানালেন; তিনিও মানুষ, আবেগের বশে এমন উদযাপন করার অধিকার তারও আছে।
ম্যাচ শেষে নিজের উদযাপন প্রসঙ্গে হাস্যরসের ছলে গার্দিওলা বলেন, ‘আমি আরেকটা হলুদ কার্ড চাইছিলাম। আমি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নই, আমি একজন মানুষ। এমন ম্যাচে যদি উদযাপন করতে না পারি, তাহলে কবে করব?’
লিগ কাপের ফাইনালের আগে এবারের মৌসুমে সবকটি শিরোপা জেতার সুযোগ ছিল আর্সেনালের সামনে। মিকেল আর্তেতার অধীনে দুর্দান্ত ফুটবল খেলছে গানাররা। প্রতিপক্ষ এমন একটা দল বলেই যে উদযাপন একটু বেশই পাগলাটে ছিল, সেটাই বোঝাতে চাইলেন গার্দিওলা, ‘শিরোপা জেতা সব সময় কঠিন। কিন্তু আর্সেনালের মতো দলের বিপক্ষে জেতা আরও বিশেষ।’ লিগ কাপের ফাইনালে আর্সেনালকে হারানোর মধ্য দিয়ে গার্দিওলার অধীনে ১০ মৌসুমে ১৯ তম শিরোপা জিতল ম্যানসিটি। গার্দিওলা অধীনে পঞ্চমবারের মতো লিগ কাপ জিতল ইংল্যান্ডের শীর্ষ ক্লাবটি।
লিগ কাপে জিতে গার্দিওলার নজর এখন প্রিমিয়ার লিগে। লিগে আর্সেনালের চেয়ে ৯ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে ম্যানসিটি। যদিও এক ম্যাচ কম খেলেছে তারা। হাল ছেড়ে না দিয়ে নিজেদের পরবর্তী ম্যাচগুলোতে পূর্ণ তিন পয়েন্ট পাওয়ার দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন গার্দিওলা। তিনি বলেন, ‘প্রিমিয়ার লিগ এখন তাদের (আর্সেনাল) হাতে। আমরা আমাদের ম্যাচগুলো জিততে চাই, এরপর দেখা যাবে কী হয়।’
