বেসরকারি

চাকরি ডেস্ক 
৩০ পদে যমুনা গ্রুপে নিয়োগ, বয়স ২৫ হলেই আবেদন

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যমুনা গ্রুপে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘প্লাজা ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১২ জুন পর্যন্ত ২০২৬। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

পদের নাম: প্লাজা ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ৩০ জন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন স্নাতক (বিবিএ), ব্যবসায় শিক্ষা স্নাতক (বিবিএস) পাস হতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার জ্ঞান (এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, পিওএস/ইআরপি সিস্টেম)।

অভিজ্ঞতা: ৫ থেকে ১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে (প্লাজা)

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।

বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৪০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

ভিভো বাংলাদেশে নিয়োগ, বয়স ২৪ হলেই আবেদন

ইজি ফ্যাশনে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

এনআরবিসি ব্যাংকে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকায়

নিজেকে জয় করতে হলে যা করতে হবে