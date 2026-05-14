Ajker Patrika
ফুটবল

বাংলাদেশের কোচ নিয়োগ নিয়ে যা বললেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশের কোচ নিয়োগ নিয়ে যা বললেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী
বাংলাদেশের কোচ ইস্যুতে কথা বলেছেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ফুটবল দলের প্রধান কোচ নিয়োগ নিয়ে জটিলতা এখনো কাটছে না। আগামীকাল নতুন কোচের নাম ঘোষণা করার কথা থাকলেও বাফুফে এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত করতে পারেনি কিছুই। কোচের নিয়োগের জন্য তাকিয়ে আছে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হকের দিকে। আগামীকাল সকালে বৈঠকের কথাও রয়েছে।

বাংলাদেশের কোচ হও‍য়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন ওয়েলসের সাবেক কোচ ক্রিস কোলম্যান। কিন্তু বাজেট এখানে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা বাফুফের সাধ্যের বাইরে। তবে তাই বলে তাঁকে হাতছাড়া করতে চায় না বাফুফে। আর্থিক সহায়তার জন্য ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার আশ্বাস তারা পেয়েছিল।

আজ ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে আরাফাত রহমান কোকো‌ স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা দেখতে গিয়ে বাংলাদেশের কোচ ইস্যু নিয়ে কথা বলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বলেন, ‘আশা করি যে দুই-এক দিনের ভেতরেই চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নেব যে কাকে কোচ হিসেবে নিয়োগ দেব। আমি একজন ফুটবলার হিসেবে এবং দর্শকদের যে চাওয়া রয়েছে, যে প্রত্যাশা রয়েছে, সেটাকে সর্বোচ্চভাবে গুরুত্ব দিয়ে যাকে আমাদের সেরা মনে হবে, যাকে দিলে আমাদের বাংলাদেশের ফুটবল এগিয়ে যাওয়ার অনেক বেশি সম্ভাবনা থাকবে এবং বিগত সময়ের অভিজ্ঞতা দেখে সেই মানুষটিকে নিয়োগ দেব ইনশা আল্লাহ।’

বিষয়:

খেলাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

ছিটকে পড়লেন সাদমান, কপাল খুলল জাকিরের

ছিটকে পড়লেন সাদমান, কপাল খুলল জাকিরের

‘নাহিদ রানা বাংলাদেশের বড় প্লাস পয়েন্ট, নতুন সেনসেশন’

‘নাহিদ রানা বাংলাদেশের বড় প্লাস পয়েন্ট, নতুন সেনসেশন’

বিশ্বকাপ ফাইনালে থাকছেন শাকিরা

বিশ্বকাপ ফাইনালে থাকছেন শাকিরা

পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নায়ক রানাকে পুরস্কার দিল আইসিসি

পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নায়ক রানাকে পুরস্কার দিল আইসিসি