বাংলাদেশের কোচ নিয়োগ নিয়ে যা বললেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশ ফুটবল দলের প্রধান কোচ নিয়োগ নিয়ে জটিলতা এখনো কাটছে না। আগামীকাল নতুন কোচের নাম ঘোষণা করার কথা থাকলেও বাফুফে এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত করতে পারেনি কিছুই। কোচের নিয়োগের জন্য তাকিয়ে আছে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হকের দিকে। আগামীকাল সকালে বৈঠকের কথাও রয়েছে।
বাংলাদেশের কোচ হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন ওয়েলসের সাবেক কোচ ক্রিস কোলম্যান। কিন্তু বাজেট এখানে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা বাফুফের সাধ্যের বাইরে। তবে তাই বলে তাঁকে হাতছাড়া করতে চায় না বাফুফে। আর্থিক সহায়তার জন্য ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার আশ্বাস তারা পেয়েছিল।
আজ ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা দেখতে গিয়ে বাংলাদেশের কোচ ইস্যু নিয়ে কথা বলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বলেন, ‘আশা করি যে দুই-এক দিনের ভেতরেই চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নেব যে কাকে কোচ হিসেবে নিয়োগ দেব। আমি একজন ফুটবলার হিসেবে এবং দর্শকদের যে চাওয়া রয়েছে, যে প্রত্যাশা রয়েছে, সেটাকে সর্বোচ্চভাবে গুরুত্ব দিয়ে যাকে আমাদের সেরা মনে হবে, যাকে দিলে আমাদের বাংলাদেশের ফুটবল এগিয়ে যাওয়ার অনেক বেশি সম্ভাবনা থাকবে এবং বিগত সময়ের অভিজ্ঞতা দেখে সেই মানুষটিকে নিয়োগ দেব ইনশা আল্লাহ।’
বুকের চোটে পড়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গেছেন বাংলাদেশের ওপেনার সাদমান ইসলাম। তাঁর পরিবর্তে শনিবার শুরু হতে যাওয়া সিলেট টেস্টের স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন আরেক বাঁহাতি ব্যাটার জাকির হাসান। ২৮ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার সর্বশেষ ২০২৪ সালের নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট...২ ঘণ্টা আগে
বল তো নয়, যেন আগুনের গোলা ছোড়েন নাহিদ রানা। ব্যাটারদের কাছে রীতিমতো যমে পরিণত হয়েছেন রানা। ইয়ান বিশপ, ওয়াকার ইউনিস, ওয়াসিম আকরামদের মতো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাও রানার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আশিকুর রহমান মজুমদারের চোখে রানা বাংলাদেশের নতুন সেনসেশন।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের দামামা বেজে অনেক আগেই। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, ততই ব্যস্ততা বাড়ছে আয়োজকদের। শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে আকর্ষণীয় আয়োজন থাকছে বলে জানিয়েছে ফিফা। কলম্বিয়ান পপতারকা শাকিরা পারফর্ম করলেন ১৯ জুলাই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফাইনালে।৩ ঘণ্টা আগে
গতিশীল বোলিংয়ের সঙ্গে বাউন্সার, ইয়র্কারে ব্যাটারদের পরাস্ত করেন নাহিদ রানা। ব্যাটারদের কাছে তিনি এখন যম। পাকিস্তানের বিপক্ষে মিরপুরে প্রথম টেস্টে নিষ্প্রভ থাকলেও দ্বিতীয় ইনিংসে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন প্রতিপক্ষকে। বাংলাদেশের গতিতারকা রানাকে এবার পুরস্কার দিল আইসিসি।৪ ঘণ্টা আগে