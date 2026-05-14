ক্রিকেট

ছিটকে পড়লেন সাদমান, কপাল খুলল জাকিরের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ মে ২০২৬, ১৯: ০৩
দ্বিতীয় টেস্টের দলে ডাক পেয়েছেন জাকির হোসেন। ফাইল ছবি

বুকের চোটে পড়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গেছেন বাংলাদেশের ওপেনার সাদমান ইসলাম। তাঁর পরিবর্তে শনিবার শুরু হতে যাওয়া সিলেট টেস্টের স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন আরেক বাঁহাতি ব্যাটার জাকির হাসান। ২৮ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার সর্বশেষ ২০২৪ সালের নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলেছিলেন।

বিসিবির পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় দলের ফিজিও বায়েজিদুল ইসলাম খান আজ জানিয়েছেন, মিরপুরে প্রথম টেস্টে ক্যাচ নেওয়ার সময় সাদমান বুকে আঘাত পান। তাঁর চেস্ট ট্রমাটিক কনটিউশন (বুকে আঘাতজনিত ক্ষত) ধরা পড়েছে এবং তিনি বর্তমানে ব্যথায় ভুগছেন। দুর্ভাগ্যবশত দ্বিতীয় টেস্টে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

প্রথম টেস্টে নামের প্রতি অবশ্য সুবিচার করতে পারেননি সাদমান। প্রথম ইনিংসে ১৩ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১০ রান করেন তিনি।

সিলেট টেস্টে ডাক পাওয়া জাকির রানের মধ্যেই আছেন। লিস্ট ‘এ’ টুর্নামেন্ট ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে ঢাকা লেপার্ডসের হয়ে খেলছেন তিনি। ৪ ম্যাচে ২৩২ রান করে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকও বাঁহাতি এই ব্যাটার। এর আগে প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট জাতীয় ক্রিকেট লিগে জাকির করেছেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬২৮ রান।

