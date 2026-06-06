Ajker Patrika
ফুটবল

বাংলাদেশ-ভারত ফাইনাল দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-ভারত ফাইনাল দেখবেন কোথায়
ট্রফি নিয়ে দুই দলের অধিনায়কের ফটোসেশন। ছবি: বাফুফে

নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে আজ ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ফুটবল

নারী সাফ: ফাইনাল

বাংলাদেশ-ভারত

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

প্রীতি ম্যাচ

পর্তুগাল-চিলি

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ২

রোমানিয়া-ওয়েলস

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

ক্রিকেট

চণ্ডীগড় টেস্ট: প্রথম দিন

ভারত-আফগানিস্তান

সকাল ১০টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

লর্ডস টেস্ট: তৃতীয় দিন

ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড

বিকেল ৪টা, সরাসরি

সনি টেন ১

টেনিস

ফ্রেঞ্চ ওপেন

নারী এককের ফাইনাল

মায়া খভালিনস্কা-মিরা আন্দ্রিভা

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

সনি টেন ২, ৩ ও ৪

ব্যাডমিন্টন

ইন্দোনেশিয়া ওপেন

বেলা ২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলভারতীয় ফুটবল
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