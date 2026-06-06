বাংলাদেশ-ভারত ফাইনাল দেখবেন কোথায়

নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে আজ ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ফুটবল
নারী সাফ: ফাইনাল
বাংলাদেশ-ভারত
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
প্রীতি ম্যাচ
পর্তুগাল-চিলি
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
রোমানিয়া-ওয়েলস
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
ক্রিকেট
চণ্ডীগড় টেস্ট: প্রথম দিন
ভারত-আফগানিস্তান
সকাল ১০টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
লর্ডস টেস্ট: তৃতীয় দিন
ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
বিকেল ৪টা, সরাসরি
সনি টেন ১
টেনিস
ফ্রেঞ্চ ওপেন
নারী এককের ফাইনাল
মায়া খভালিনস্কা-মিরা আন্দ্রিভা
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
সনি টেন ২, ৩ ও ৪
ব্যাডমিন্টন
ইন্দোনেশিয়া ওপেন
বেলা ২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
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