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ক্রিকেট

‘বাংলাদেশ এখন আর এক-দুইজন বোলারের ওপর নির্ভরশীল নয়’

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘বাংলাদেশ এখন আর এক-দুইজন বোলারের ওপর নির্ভরশীল নয়’
এলবিডব্লুর আবেদন করছেন তাসকিন। ডারউইন টেস্টের প্রথম তিন দিনই এভাবে দাপট দেখিয়েছে বাংলাদেশের পেসাররা। ছবি: এএফপি

ডারউইন টেস্টে ছড়ি ঘুরাচ্ছে বাংলাদেশ। প্রথম তিন দিন টানা দাপুটে ক্রিকেট খেলে সাবেক ক্রিকেটার এবং বিশ্লেষকদের বাহবা কুড়াচ্ছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। এই ম্যাচ চলাকালীন যে কয়েকজন বাংলাদেশ দল নিয়ে কথা বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার জেসন গিলেস্পি তাঁদের একজন।

ব্যাটে-বলে দারুণ পারফর্ম করে ডারউইন টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে কোণঠাসা করেছে বাংলাদেশ। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ৬৭ রানে এগিয়ে সফরকারীরা। ২২৮ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১ রান করতে ৪ উইকেট হারিয়েছে অজিরা। এমন পরিস্থিতিতে জয়ের স্বপ্ন বুনছে বাংলাদেশ। দলটির এমন দাপুটে ক্রিকেটে মুগ্ধ করছে গিলেস্পিকে। বিশেষ করে অতিথিদের পেসারদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তিনি।

সংবাদমাধ্যমকে গিলেস্পি বলেন, ‘বর্তমান বাংলাদেশ দলের পেস আক্রমণের গভীরতা আছে। ওরা এখন আর একজন বা দুইজন বোলারের ওপর নির্ভরশীল নয়। সব সংস্করণের জন্য কোচিং স্টাফরা অনেকগুলো পেসার তৈরি করছে। পেস আক্রমণে এই গভীরতা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’

ডারউইন টেস্টে পেসারদের পারফরম্যান্স নিয়ে গেলেস্পি আরও বলেন, ‘হাসানের কথা বলতেই হবে। ইবাদত ও তাসকিনও ভালো বল করেছে। মেহেদী কিছু বল করেছে, তাইজুলও। এত ভালো বল করেছে যে দুইশর নিচে রুখে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। শরীফুল পরের টেস্ট খেলতে পারবে। দলে যোগ দিচ্ছে। নাহিদ রানাকে দেখতে পেলে ভালো হতো। সে অসম্ভব গতি ও আগ্রাসন নিয়ে বল করে।’

নিয়মিত অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বাংলাদেশের ম্যাচ চান গিলেস্পি, ‘ডারউইনে দুই টেস্টের মাঝে ২৩ বছরের ব্যবধান অনেক বেশি। এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশের নিয়মিত অস্ট্রেলিয়া খেলতে আসা উচিত। ওরা অবশ্যই সিডনি, মেলবোর্ন, অ্যাডিলেডের মতো বড় মাঠে খেলতে চাইবে। ভবিষ্যতে এমন কিছু হবে আশা করছি।’

গিলেস্পির বিশ্বাস, আগামী দশকে আরও অনেক তারকা ক্রিকেটার পাবে বাংলাদেশ, ‘বাংলাদেশের প্রিয় ক্রিকেটার অনেকেই আছে আমার। তামিম একজন ওয়ান্ডারফুল প্লেয়ার ছিল। মোহাম্মদ রফিককে আমার ভালো লাগত, দারুণ ক্রিকেটার। মাশরাফিও দারুণ। অনেক বছর খেলেছে, নেতৃত্ব দিয়েছে। অনেক গ্রেট প্লেয়ার আছে বাংলাদেশের। আগামী দশকে আরও অনেক হিরো তৈরি হবে।’

বিষয়:

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