ডারউইন টেস্টে বাংলাদেশের পরিকল্পনা কী

সন্দেহাতীতভাবে ডারউইন টেস্টের লাগাম এখন বাংলাদেশের হাতে। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে জিততে হলে অতিমানবীয় কিছু করে দেখাতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে। নাজমুল হোসেন শান্ত অবশ্য ফলাফল নিয়ে ভাবছেন না। প্রতি সেশনে ভালো ক্রিকেট খেলার পরিকল্পনা করছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক।
তৃতীয় দিন শেষে ৬৭ রানে এগিয়ে বাংলাদেশ। ২২৮ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১ রান করতে ৪ উইকেট হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এখান থেকে বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দিতে চাইলে দারুণ কিছুই করে দেখাতে হবে বাকি ব্যাটারদের। পরের ব্যাটাররা ভালো কিছু করতে না পারলে ম্যাচ হাতছাড়া করতে হবে স্বাগতিকদের।
তৃতীয় দিনের খেলা শেষে শান্ত বলেন, ‘আমরা সেশন বাই সেশন পরিকল্পনা করছি। ফলাফলের কথা চিন্তা না করে আমাদের পরিকল্পনা ধরে এগোচ্ছি। কিভাবে আমরা উইকেটগুলো নিতে পারি আমরা শুধু সেটাই ভাবছি। আমাদের বোলাররা এই কন্ডিশনে যেভাবে বোলিং করছে তা সত্যিই দারুণ।’
প্রথম তিন দিনই দাপট দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাট-বল দুই বিভাগেই দুই বিভাগেই দারুণ ক্রিকেট খেলছে সফরকারীরা। তাই সতীর্থদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করতে ভুলেননি শান্ত, ‘আমাদের পরিকল্পনা ছিল ৫ দিন অন্তত খেলতে হবে। যেভাবে আমরা আমাদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছি, যেভাবে আমরা গত ২-৩ দিন ক্রিকেট খেলেছি সেটা সত্যিই দুর্দান্ত ছিল। পুরো দলকে এভাবে খেলতে দেখে ভালো লাগছে।’
শান্ত জানালেন, দলের এমন টানা পরিশ্রমের ফসল, ‘আমরা সব সময় ভেবেছি, কিভাবে মিডল অর্ডার ও লোয়ার অর্ডার ব্যাটিংয়ে অবদান রাখতে পারে। আজকে বোলাররা দেখিয়েছে তারা ব্যাট হাতে কি করতে পারে। আমরা এই জিনিসটা নিয়েই ২-৩ বছর ধরে কাজ করছি।’
ব্যাটে-বলে দারুণ পারফর্ম করে ডারউইন টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে কোণঠাসা করেছে বাংলাদেশ। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ৬৭ রানে এগিয়ে সফরকারীরা। ২২৮ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১ রান করতে ৪ উইকেট হারিয়েছে অজিরা। এমন পরিস্থিতিতে জয়ের স্বপ্ন বুনছে বাংলাদেশ। দলটির এমন দাপুটে ক্রিকেটে মুগ্ধ করছে গিলেস্পিকে। বিশেষ২ ঘণ্টা আগে
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