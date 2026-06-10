Ajker Patrika
ফুটবল

উজবেকিস্তান-সেনেগালকে কুকুরের তল্লাশি দিয়ে স্বাগত জানাল যুক্তরাষ্ট্র

ক্রীড়া ডেস্ক    
উজবেকিস্তান-সেনেগালকে কুকুরের তল্লাশি দিয়ে স্বাগত জানাল যুক্তরাষ্ট্র
কুকুর দিয়ে তল্লাশীর ঘটনায় নতুনকরে সমালোচনার মুখে বিশ্বকাপের আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে ঘিরে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে দেশটিতে পৌঁছানোর পর উজবেকিস্তান ও সেনেগাল দলের খেলোয়াড়দের মাদক শনাক্তকারী কুকুর ও মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে তল্লাশি করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, নিউইয়র্কে পৌঁছানোর পর উজবেকিস্তান দলের সদস্যদের বাস থেকে নামিয়ে নিরাপত্তা তল্লাশির আওতায় আনা হয়। খেলোয়াড়দের মেটাল ডিটেক্টরের মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং পরে মাদক শনাক্তকারী কুকুর দিয়ে তাঁদের পরীক্ষা করা হয়।

একই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় সেনেগাল জাতীয় দলও। যুক্তরাষ্ট্রে অবতরণের পর বিমানবন্দরের রানওয়েতেই নিরাপত্তা তল্লাশির মধ্য দিয়ে যেতে হয় আফ্রিকান দলটির খেলোয়াড়দের। ভিডিওতে দেখা যায়, খেলোয়াড়দের জুতার ভেতর পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। এরপর থেকেই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, তল্লাশিতে শুধু সাধারণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নয়, সরাসরি প্রশিক্ষিত মাদক শনাক্তকারী কুকুর ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা ঝুঁকির পাশাপাশি সম্ভাব্য মাদক পাচারের সন্দেহের আওতায়ও দেখা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন সমালোচকরা। বিদেশি দলগুলোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ঠিক কতটা স্বস্তিদায়ক ও সম্মানজনক পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারবে, বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগে আন্তর্জাতিক ফুটবল অঙ্গনে এমন প্রশ্ন উঠেছে।

এরই মধ্যে আরেকটি ঘটনা বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছে। আফ্রিকার অন্যতম সেরা রেফারি হিসেবে পরিচিত সোমালিয়ার ওমর আবদুলকাদির আরতানকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। ৩৪ বছর বয়সী এই রেফারিকে মায়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দিয়ে ইস্তাম্বুলগামী একটি ফ্লাইটে তুলে দেওয়া হয়।

এ ছাড়া ইরান দলের কয়েকজন স্টাফ যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাননি বলেও জানা গেছে। একই সঙ্গে ইরানি খেলোয়াড়দের শুধুমাত্র ম্যাচের দিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের রাতযাপনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। বিশ্বকাপের আগে ধারাবাহিক এসব ঘটনার কারণে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অভিবাসন নীতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

বিষয়:

খেলাফুটবলযুক্তরাষ্ট্রউজবেকিস্তানসেনেগাল
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