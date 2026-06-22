বিশ্বকাপের মাঝপথে বড় ধাক্কা খেল জার্মানি

বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আইভরি কোস্টের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জয়ের পর বড় ধাক্কা খেল জার্মানি। সেই ম্যাচেই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন দলের নির্ভরযোগ্য সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার নিকো শ্লটারবেক। এবার নিশ্চিত হয়েছে, টুর্নামেন্টের বাকি অংশে আর খেলা হচ্ছে না তার।
আজ এক বিবৃতিতে জার্মান ফুটবল ফেডারেশনের (ডিএফবি) পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাঁ পায়ের গোড়ালিতে লিগামেন্টে গুরুতর চোট পেয়েছেন শ্লটারবেক। এই চোটের কারণে লম্বা সময় মাঠের বাইরে থাকতে হবে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের হয়ে খেলা এই ফুটবলারকে। কত দিন পর মাঠে ফিরতে পারবেন, সে বিষয়ে এখনো কিছু জানা যায়নি।
কুরাসাওয়ের বিপক্ষে ৭-১ গোলের জয়ের ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলেন শ্লটারবেক। ম্যাচ দারুণ পারফরম্যান্সের সুবাদে ৮.৯ রেটিং পান তিনি। সেন্টারব্যাক হয়েও ৩৮তম মিনিটে দারুণ এক গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে আইভরি কোস্টের বিপক্ষে চোট পান শ্লটারবেক।
শ্লটারবেকের ছিটকে যাওয়া প্রসঙ্গে জার্মানির কোচ ইউলিয়ান নাগেলসমান বলেন, ‘একজন অসাধারণ ডিফেন্ডার হিসেবে, বিশেষ করে তার চমৎকার বিল্ড-আপ প্লে’র জন্য শ্লটারবেককে আমরা খুব মিস করব। এটা তার বিশ্বকাপ হতে পারত।’
নাগেলসমান আরও যোগ করেন, ‘গতকাল আমরা সবাই তাকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করার চেষ্টা করেছি। সে খুবই ইতিবাচক মানুষ, যা তাকে সামনে এগোতে সাহায্য করছে। ভালো দিক হলো, সে এখনো দলের সঙ্গেই আছে এবং মাঠের বাইরেও তার প্রভাব রয়েছে। আমাদের সেন্টার-ব্যাকে জোনাথন তা, অ্যান্টোনিও রুডিগার, ভালদেমার আন্তন এবং মালিক থিয়াও-এর মতো বিকল্প আছে।’
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