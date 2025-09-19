Ajker Patrika
ভারতের বিপক্ষে নামার আগে পাকিস্তানকে আইসিসির কড়া হুঁশিয়ারি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ০০
ভারতের বিপক্ষে নামার আগে পাকিস্তানকে সতর্ক করল আইসিসি। ছবি: ক্রিকইনফো
ভারতের বিপক্ষে নামার আগে পাকিস্তানকে সতর্ক করল আইসিসি। ছবি: ক্রিকইনফো

এক সপ্তাহ না যেতেই ফের মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান। এবারও ভেন্যু দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম। যে দুবাইয়ে গত ১৪ সেপ্টেম্বর দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচকে ঘিরে ঘটে গেছে লঙ্কাকাণ্ড। এবার সূর্যকুমার যাদবের দলের বিপক্ষে নামার আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) কড়া হুঁশিয়ার করল পাকিস্তানকে।

১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে ভারতীয়দের হাত না মেলানোর ঘটনা নিয়েই মূলত যত ঝামেলা। ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) যা করেছে, তাতে আইসিসি বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছে। ‘অশোভন আচরণ’ এবং খেলোয়াড় ও ম্যাচ কর্মকর্তাদের নির্ধারিত এলাকার (পিএমওএ) একাধিক নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ পিসিবির বিরুদ্ধে তুলেছে বলে বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। পিটিআইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘পিসিবিকে চিঠি দিয়ে আইসিসির প্রধান নির্বাহী সঞ্জোগ গুপ্তা বলেছেন, ম্যাচের দিন (পাকিস্তান-আরব আমিরাত) পিসিবি বারবার ভেঙেছে পিএমওএ’র নিয়ম। পিসিবিকে ই-মেইল পাঠানো হয়েছে।’

দুবাইয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পাইক্রফট ছিলেন ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে। সেই ম্যাচে টসের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আঘাকে নাকি পাইক্রফট ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে করমর্দন করতে নিষেধ করেছিলেন। এ ঘটনায় ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটকে টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছিলেন। আইসিসি প্রথমে সেই অভিযোগ আমলে নেয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ সেপ্টেম্বর আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের হুমকি দিয়েছিল পিসিবি। ম্যাচ শুরুও হয়েছিল এক ঘণ্টা দেরিতে।

১৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান-আমিরাত ম্যাচে পিসিবি যা করেছিল, সেটা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। ভারতীয় বার্তা সংস্থা বলেছে, ‘পিসিবি তাদের মিডিয়া ম্যানেজার নাঈম গিলানিকে সভায় এনেছে। তাঁকে অনেকটা জোর করেই আনা হয়েছে। আইসিসি দুর্নীতিবিরোধী ম্যানেজার নাইমকে ঢুকতে দিতে চাননি। কারণ, নাঈম পিএমওএ এলাকায় মোবাইল নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।’ সূত্রের বরাতে আরও জানা গেছে, মিডিয়া ম্যানেজারকে ঢুকতে না দিলে পিসিবি ম্যাচ বয়কটের হুমকি দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পিসিবি জোর করে বৈঠকের ভিডিও ক্যামেরাবন্দী করেছে। এটা পিএমওএ নিয়মের লঙ্ঘন বলে ধরে নেওয়া যায়।

দুবাইয়ে পরশু রাতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান-আমিরাত ম্যাচটা ছিল বাঁচা-মরার। সেই ম্যাচ পাকিস্তান না খেললে আমিরাত ওয়াকওভার পেয়ে উঠে যেত সুপার ফোরে। শেষ পর্যন্ত পাইক্রফট ক্ষমা চেয়েছেন বলে সালমান-শাহিন শাহ আফ্রিদিরা খেলতে রাজি হয়েছিলেন। পাকিস্তান-আমিরাত ম্যাচে সেই পাইক্রফই ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে ছিলেন। বাঁচা-মরার ম্যাচে ৪১ রানে জিতে পাকিস্তান উঠে গেছে সুপার ফোরে। যে পাইক্রফটের বিরুদ্ধে পিসিবির অভিযোগ, আইসিসির এই ম্যাচ রেফারি ২০০৯ থেকে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত ৫৩৬ ম্যাচে পাইক্রফট ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করেছেন।

