বিপিএলের মাঝপথে বড় ধাক্কা খেল চট্টগ্রাম

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিপিএল থেকে ছিটকে গেলেন চট্টগ্রাম রয়্যালসের অ্যাডাম রসিংটন। ছবি: ফেসবুক
দেখতে দেখতে বিপিএল শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। ৩৪ ম্যাচের মধ্যে ২০ ম্যাচ হয়েছে। এই সময়েই বড় ধাক্কা খেল চট্টগ্রাম রয়্যালস। বিপিএল থেকে ছিটকে গেলেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির তারকা ক্রিকেটার অ্যাডাম রসিংটন।

আঙুলের চোটে পড়ে রসিংটনের বিপিএল শেষ হয়ে গেছে বলে আজ এক ভিডিও বার্তায় নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম রয়্যালসের ম্যানেজার নাফিস ইকবাল। নাফিস বলেন, 'আমাদের উইকেটরক্ষক ও ওপেনার রসিংটন গতকাল (রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে) বিনুরার বল খেলার সময় বাঁ হাতের কনিষ্ঠ আঙুলে ব্যথা পেয়েছেন। সেখানে আগেও একবার চিড় ধরেছিল। আঘাতের পর অনেক যন্ত্রণা হচ্ছিল তাঁর। এক্স-রেতে সেখানে চিড় ধরা পড়েছে। আগামী দুই সপ্তাহ তাকে বিশ্রামে থাকতে হবে। সেজন্য তাকে ফেরত পাঠাতে হচ্ছে।'

২০ ম্যাচ শেষে এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক অ্যাডাম রসিংটন। ৬ ম্যাচে ৬৪.৫০ গড় ও ১৩৯.৪৫ স্ট্রাইকরেটে করেন ২৫৮ রান। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে একমাত্র ব্যাটার হিসেবে ইনিংসে চার স্টাম্পিং ও ফিফটি করার কীর্তি এবারের বিপিএলেই করেছেন তিনি। রসিংটন ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ায় তাঁর বদলি ক্রিকেটার খুঁজছে চট্টগ্রাম।

রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে গতকাল সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বিনুরা ফার্নান্দোর লাফিয়ে ওঠা বল আঘাত করে রসিংটনের আঙুলে গিয়ে লাগে। মাঠে চিকিৎসা নেওয়ার পর ব্যাটিং চালিয়ে গেলেও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। সেই চোটই মূলত বিপদ ডেকে এনেছে রসিংটনের। সেটা কিছুটা চট্টগ্রামের জন্যও দুঃসংবাদ। বর্তমানে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে চট্টগ্রাম। রংপুর রাইডার্স, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, সিলেট টাইটান্সের সবার সমান ৮ পয়েন্ট। তবে নেট রানরেটের কারণে রংপুর দুইয়ে, সিলেট তিনে ও রাজশাহী চারে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেট
