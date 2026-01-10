বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে কাল বসবেন জয় শাহ

ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভেন্যু, দল সব গত বছরের নভেম্বরেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক দিনে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ভেন্যু পরিবর্তনের আলোচনা জোরালো হয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে যখন এক মাসও বাকি নেই, সেই মুহূর্তে ভেন্যু পরিবর্তন ইস্যুতে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।
বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সঙ্গে আগামীকাল কথা বলবেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। বাংলাদেশ যে ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছে, সেই সমস্যার সমাধান করতেই মূলত জয় শাহ ও বিসিসিআইয়ের কর্মকর্তারা বসবেন বলে এনডিটিভির আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। ভাদোদারায় আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম ওয়ানডে হবে। সেই ওয়ানডে ম্যাচের এক ফাঁকে জয় শাহ বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে বিসিসিআইয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন। বরোদা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ অতিথি হিসেবেই জয় শাহ ভারত-নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে ম্যাচ দেখতে যাবেন।
ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। যদি ভারতে না খেলেন লিটন দাস-মোস্তাফিজুর রহমানরা, সেক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কায় হবে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো। নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতে বিশ্বকাপ না খেলতে আইসিসিকে এরই মধ্যে দুইবার চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। চিঠির কি কোনো উত্তর পেয়েছেন, সিলেটে আজ এই প্রশ্নের উত্তরে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘না এখনো কোনো উত্তর পাইনি। যতগুলো লিংক দরকার বা অ্যাটাচমেন্ট, তথ্য দেওয়ার সব আমরা দিয়েছি। আইসিসি আমাদের কী জানায়, সেটা জানতে অপেক্ষা করছি।’
কলকাতায় তিন ও মুম্বাইয়ে এক ম্যাচ খেলার কথা বাংলাদেশের। এখন যদি ভারতেরই অন্য ভেন্যুগুলোতে বাংলাদেশের চার ম্যাচ হয়, সেই ব্যাপারে বুলবুল আজ সিলেটে সাংবাদিকদের বলেন, ‘ভারতের অন্য ভেন্যু তো ভারতই।ভেন্যু বলে তো কোনো কথা নেই। যেহেতু আপনারা জানেন যে একক কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না। আমরা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানেই আছি।’
টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে হওয়ার কথা বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি লিটনদের প্রতিপক্ষ ইতালি ও ইংল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশের খেলার কথা নেপালের বিপক্ষে। এখন যদি বাংলাদেশের চার ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় চলে যায়, সে ক্ষেত্রে ‘বি’ গ্রুপের কিছু ম্যাচ ভারতে ভাগ হয়ে যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ওমান, শ্রীলঙ্কা,জিম্বাবুয়ে—এই পাঁচ দল পড়েছে ‘বি’ গ্রুপে। সবশেষ ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।
