এমনি এমনি তো কারও ফোন নেয় না: ফিক্সিং ইস্যুতে বিসিবি পরিচালক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফিক্সিংয়ের কারণে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) অতীতে অনেকবার কলঙ্কিত হয়েছে। এবারের বিপিএল নিয়ে এই সংক্রান্ত খবর তেমন একটা না হওয়ায় মনে হচ্ছিল টুর্নামেন্টটা এবার ফিক্সিংয়ের কালো থাবা থেকে মুক্ত হয়েছে। কিন্তু ঢাকা ক্যাপিটালসের কারণে আবারও সেই অন্ধকার দিকটা সামনে চলে এসেছে।
ঢাকা ক্যাপিটালসের রহমানউল্লাহ গুরবাজ যখন ঘুমোতে গেছেন, তখন তাঁর রুমে দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তা ঢুকে পড়েছেন বলে গতকাল জানিয়েছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদ। টিম ম্যানেজার বা খেলোয়াড় কাউকে না জানিয়ে গুরবাজের রুমে ঢুকে তাঁর ফোন ঘেঁটে দেখা হয়েছে বলে দাবি ফাহাদের। প্রধান নির্বাহীর ফোন জব্দ করা হয়েছে। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলেন সদস্যসচিব ও আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু আজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমার মতে তো এমনি এমনি কারও ফোন নেয় না। এটা পর্যবেক্ষণের একটা অংশ। আমার ফোনও যেকোনো সময় নিতে পারে। তাদের সেই অধিকার রয়েছে।’
গুরবাজের রুমে দুর্নীতিবিরোধী কমিশন না জানিয়ে যাওয়ার যে অভিযোগ ফাহাদ গতকাল করেছিলেন, সেই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু মিঠু জানেন না ঠিকই। তবে দুর্নীতিবিরোধী ইউনিট তাদের কাজ ঠিকঠাক করছে বলে আজ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন মিঠু। বিসিবি পরিচালক বলেন,‘এটা তো আমিও জানি না। দেখুন আমি একটা কথা বলি। তারা খুবই কঠোর। একটা পিএমও এরিয়া আছে, যেখানে আপনি জানেন আম্পায়াররাও থাকেন ও বসেন। সেই এলাকার মধ্যে মানে ড্রেসিংরুমে এমনকি আমি বিপিএল ম্যানেজ করছি, আমারও সেখানে যাওয়া নিষেধ। কতটা কঠোর অবস্থায় তারা (আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তা) আছেন, কতটা আত্মনিবেদন নিয়ে কাজ করছেন এটাই তার প্রমাণ। গুরবাজের যে কথা আছে, সেটা আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। দুর্নীতিবিরোধী নীতিমালায় স্পষ্ট লেখা আছে, তাদের সেভাবে পর্যবেক্ষণ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। ১৫ তারিখের পর আমাদের দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তারা আপনাদের জানাবেন।’
বিশ্বকাপসহ বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে ফিক্সিং ঠেকাতে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, এবারের বিপিএলেও সেভাবেই সবকিছু হচ্ছে বলে আজ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন মিঠু। বিসিবি পরিচালক বলেন, ‘অভিযোগ নিয়ে কিছু বলার নেই। দুর্নীতিবিরোধী ইউনিট একটা স্বাধীন ইউনিট। আমরা তাদের সহায়তা নিচ্ছি। প্লাস আপনারা জানেন যে আমরা এটার সঙ্গে যুক্ত। আইসিসির থেকে তাদের ম্যানেজার আনা হয়েছে, যাতে আরেকটা ইউনিট হিসেবে কাজ করে। এখন পর্যন্ত তারা দুর্নীতবিরোধী যে নীতিমালা আছে এবং যেসব কোড আছে, সেটা বজায় রেখেই তারা কিন্তু যে অপারেশন, সেটা কিন্তু তারা সেভাবেই বজায় রাখছে। এটা বিশ্বকাপেও যেভাবে হয়, অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজিতেও যেভাবে হয়, বাংলাদেশ সেটাই অনুসরণ করছে। এখন বাড়াবাড়ি হচ্ছে আপনার ওপরে।’
মিঠুর মতে এবারের বিপিএলে দুর্নীতিবিরোধী ইউনিট কঠোর হওয়ায় ফিক্সিং অনেকটা কমে গেছে। সাংবাদিকদের আজ বিসিবি পরিচালক বলেন, ‘আমি যেটা নিশ্চিত হয়েছি, তারা দুর্নীতিবিরোধী ধারা ও নিয়মে যা আছে, সেটা শতভাগ বজায় করে চলেছে। আপনারা ও আমি যেটা জানি যে কিছু কিছু আন্তর্জাতিক কোম্পানি, যারা এটা পর্যবেক্ষণ করে। তাদের কাছ থেকে আপনি খোঁজ নিতে পারেন। আপনারা দেখবেন সন্দেহভাজন কর্মকাণ্ড কমে গেছে।’
ঢাকা ক্যাপিটালসের ক্রিকেটর সাইফ হাসানকে প্যাড পরা অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল বলে গতকাল জানিয়েছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রধান নির্বাহী। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের প্রধান কোচ হান্নান সরকারের মতে এটা অনেক বাজে হয়েছে।
