‘ভারতের কোনো ভেন্যুতেই খেলবে না বাংলাদেশ’

বিসিবি সভাপতির অনড় অবস্থান
ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন ভেন্যু পরিবর্তনের ইস্যুটি বেশ জোরালো হয়েছে। কারণ, নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ভারতে খেলতে চাচ্ছে না। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল তাঁর সিদ্ধান্তে এখনো অনড়ই থাকছেন।
কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে তিন ম্যাচ ও মুম্বাইয়ে এক ম্যাচ খেলার কথা লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের। কিন্তু মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পর নিরাপত্তা ইস্যুটি জোরালো হয়েছে। এক ক্রিকেটারকেই যখন নিরাপত্তা দিতে পারছে না, বাংলাদেশ দলের বিশাল বহরকে কীভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে—এই প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলটসহ অনেকেই। এখন যদি ভারতেরই অন্য ভেন্যুগুলোতে বাংলাদেশের চার ম্যাচ হয়, সেই প্রশ্নের উত্তরে বুলবুল আজ সিলেটে সাংবাদিকদের বলেন, ‘ভারতের অন্য ভেন্যু তো ভারতই।ভেন্যু বলে তো কোনো কথা নেই। যেহেতু আপনারা জানেন যে একক কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না। আমরা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানেই আছি।’
ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতে না খেললে লিটন-মোস্তাফিজদের ম্যাচগুলো আপনাআপনিই হবে শ্রীলঙ্কায়। এই ব্যাপারে আইসিসিকে এরই মধ্যে দুইবার চিঠি দিয়েছে বিসিবি। চিঠির এখন পর্যন্ত কোনো উত্তর মেলেনি বলে জানিয়েছেন বুলবুল। সিলেটে আজ সাংবাদিকদের বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘না এখনো কোনো উত্তর পাইনি। যতগুলো লিংক দরকার বা অ্যাটাচমেন্ট, তথ্য দেওয়ার সব আমরা দিয়েছি। আইসিসি আমাদের কী জানায়, সেটা জানতে অপেক্ষা করছি।’
টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে হওয়ার কথা বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি লিটনদের প্রতিপক্ষ ইতালি ও ইংল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশের খেলার কথা নেপালের বিপক্ষে। এখন যদি বাংলাদেশের চার ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় চলে যায়, সে ক্ষেত্রে ‘বি’ গ্রুপের কিছু ম্যাচ ভারতে ভাগ হয়ে যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ওমান, শ্রীলঙ্কা,জিম্বাবুয়ে—এই পাঁচ দল পড়েছে ‘বি’ গ্রুপে।
বাংলাদেশ যে ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছে, সেই সমস্যার সমাধান করতেই মূলত জয় শাহ ও বিসিসিআইয়ের কর্মকর্তারা বসবেন বলে এনডিটিভির আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। ভাদোদারায় আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। সেই ম্যাচের এক ফাঁকে জয় শাহ বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে বিসিসিআইয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন।
