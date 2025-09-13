বিকেলে বিসিবির জরুরি বোর্ড সভা, কী সিদ্ধান্ত আসতে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিসিবির নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড পরিচালকদের মধ্যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ বাড়ছে। আজ দুপুর দুইটা থেকে বিসিবির বোর্ডরুমে জরুরি সভা ডেকেছেন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
সূত্র জানায়, সভার মূল আলোচ্য বিষয় নির্বাচনে বোর্ড কিভাবে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ। আসন্ন ইজিএম ও এজিএমের সম্ভাব্য সূচি নিয়েও আলোচনা হতে পারে। পাশাপাশি ঢাকা মেট্রোপলিটনের ক্লাব ক্রিকেট সংগঠকদের সম্ভাব্য কাউন্সিলর তালিকা চূড়ান্ত করা নিয়েও কথা হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। কারণ নির্বাচনের আগে সর্বোচ্চ আর এক থেকে দুইটি বোর্ড সভা হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
এদিকে বিকেল তিনটা থেকে বিসিবির নির্বাচন ঘিরে মানববন্ধনে নামছেন ঢাকা মেট্রোপলিটনের প্রিমিয়ার ডিভিশন ও প্রথম বিভাগের নারী ক্লাব সংগঠকরা। তাদের মূল দাবি—নারী কাউন্সিলর অন্তর্ভুক্তি। এই দাবি উপেক্ষিত হলে ডিসেম্বরের নারী লিগ বর্জনের ঘোষণা আসতে পারে। ফলে বোর্ড সভা চলাকালীন সময়ে এই আন্দোলন বিসিবি কর্তাদের নজরে এলে নারী ক্লাব সংগঠকদের দাবিও আলোচনায় আসতে পারে।
বিসিবির নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড পরিচালকদের মধ্যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ বাড়ছে। আজ দুপুর দুইটা থেকে বিসিবির বোর্ডরুমে জরুরি সভা ডেকেছেন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
সূত্র জানায়, সভার মূল আলোচ্য বিষয় নির্বাচনে বোর্ড কিভাবে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ। আসন্ন ইজিএম ও এজিএমের সম্ভাব্য সূচি নিয়েও আলোচনা হতে পারে। পাশাপাশি ঢাকা মেট্রোপলিটনের ক্লাব ক্রিকেট সংগঠকদের সম্ভাব্য কাউন্সিলর তালিকা চূড়ান্ত করা নিয়েও কথা হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। কারণ নির্বাচনের আগে সর্বোচ্চ আর এক থেকে দুইটি বোর্ড সভা হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
এদিকে বিকেল তিনটা থেকে বিসিবির নির্বাচন ঘিরে মানববন্ধনে নামছেন ঢাকা মেট্রোপলিটনের প্রিমিয়ার ডিভিশন ও প্রথম বিভাগের নারী ক্লাব সংগঠকরা। তাদের মূল দাবি—নারী কাউন্সিলর অন্তর্ভুক্তি। এই দাবি উপেক্ষিত হলে ডিসেম্বরের নারী লিগ বর্জনের ঘোষণা আসতে পারে। ফলে বোর্ড সভা চলাকালীন সময়ে এই আন্দোলন বিসিবি কর্তাদের নজরে এলে নারী ক্লাব সংগঠকদের দাবিও আলোচনায় আসতে পারে।
এশিয়া কাপের হাইভোল্টেজ ম্যাচে আগামীকাল (১৪ সেপ্টেম্বর) ভারতের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। আসন্ন ম্যাচকে সামনে রেখে সূর্যকুমার যাদবের দলকে হারানোর প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রাখলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা।১৪ মিনিট আগে
কয়েক বছর আগেই নাগিন ডার্বি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার লড়াই। দুই দলের লড়াই এখন ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। বাইশ গজে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার লড়াই মানেই যেন এখন টানটান উত্তেজনা। ঠিক তেমনই এক রোমাঞ্চকর লড়াই অপেক্ষা করছে ভক্তদের জন্য। এশিয়া কাপে আজ রাতে শ্রীলঙ্কার১ ঘণ্টা আগে
আবুধাবির হোটেল পার্ক রোটানায় উঠেছে ‘বি’ গ্রুপের প্রতিটি দল। গতকাল দুপুরে টিম হোটেলের লবিতে দেখা গেল শ্রীলঙ্কার প্রধান কোচ সনাৎ জয়াসুরিয়া সোফায় গা এলিয়ে আড্ডা মারছেন কোচিং স্টাফদের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে হোটেল লবিতে এলেন কুশল মেন্ডিসও। কুশলের কুশলাদি জিজ্ঞেস করেই মোক্ষম প্রশ্ন, কাল তো আপনার ‘প্রিয়’১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার মাঠের লড়াইয়ের আগে কথার লড়াই চলছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের ভক্তরা কেউ কাউকে এক বিন্দু ছাড় দিচ্ছেন না। সে লড়াইয়ে সামিল হয়েছে পাঞ্জাব কিংস ও করাচি কিংস।২ ঘণ্টা আগে