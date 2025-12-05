Ajker Patrika
বিশ্বের চোখ থাকবে যেখানে

ক্রীড়া ডেস্ক    
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ড্র হবে আজ। ছবি: এএফপি
আর মাত্র ছয় মাসের অপেক্ষা। এরপরই বিশ্বকাপের উন্মাদনায় মেতে উঠবে ফুটবলপ্রেমীরা। অবশ্য ছক কষা শুরু আজ থেকেই। কারণ, বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারে হবে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠান। কারা কোন গ্রুপে জানা যাবে সেখানে—

বিশ্বকাপের ফরম্যাট

প্রথমবারের মতো ৪৮ দল নিয়ে ফুটবল বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে এবার। গ্রুপ সংখ্যাও ৮ থেকে পরিণত হয়েছে ১২টিতে। প্রতি গ্রুপে থাকছে চারটি করে দল। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল সরাসরি জায়গা করে নেবে শেষ ৩২ রাউন্ডে। তৃতীয় হওয়া সেরা আট দলেরও শেষ ৩২ রাউন্ডে খেলার সুযোগ থাকবে। সেখান থেকে ধাপে ধাপে হবে শেষ ষোলো, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল।

যেভাবে হবে ড্র

  • ফিফার নীতি অনুযায়ী, ইউরোপ বাদে কোনো গ্রুপে একই কনফেডারেশনের একাধিক দল থাকতে পারবে না। যেহেতু ইউরোপ থেকে ১৬টি দেশ বিশ্বকাপে খেলবে। তাই এই মহাদেশ থেকে সর্বোচ্চ দুটি দল থাকবে চার গ্রুপে।
  • এমনভাবে গ্রুপিং সাজানো হবে যে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা স্পেন ও দুইয়ে থাকা আর্জেন্টিনা ফাইনালের আগে মুখোমুখি হতে পারবে না। ঠিক একই নিয়ম তিন ও চারে থাকা ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের জন্যও প্রযোজ্য।
  • ৩ স্বাগতিক দেশ—মেক্সিকো, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের গ্রুপিং আগেই ঠিক করা। মেক্সিকো ‘এ ১’, কানাডা ‘বি ১’ ও যুক্তরাষ্ট্র ‘ডি ১’ হিসেবে থাকবে। গ্রুপ পর্বে যুক্তরাষ্ট্র ২ ম্যাচ লস অ্যাঞ্জেলেস ও এক ম্যাচ খেলবে সিয়াটলে। মেক্সিকো ২ ম্যাচ আসতেকা ও অন্য ম্যাচটি খেলবে গুয়াদালাহারায়। কানাডার এক ম্যাচ টরন্টো ও অন্য দুই ম্যাচ ভ্যানকুভারে।
  • ৪৮ দলকে চার পটে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি পটে থাকছে ১২টি করে দল। স্বাগতিক দল বাদে অন্য দলগুলোকে র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে। পট ১-এর দলগুলো যে গ্রুপে পড়বে সেই গ্রুপের এক নম্বর দল হিসেবে বিবেচিত হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে পট ২, পট ৩ ও পট ৪ থেকে নাম তোলা হবে।
  • ৪৮ দলের মধ্যে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে ৪২টি দল। অন্য ৬ দল উঠে আসবে প্লে-অফ থেকে। তাই তাদের রাখা হয়েছে ৪ নম্বর পটে।

প্লে-অফে যারা

আন্তর্মহাদেশীয় প্লে-অফ থেকে দুটি ও ইউরোপীয় প্লে-অফ থেকে উঠে আসবে চার দল। নিউ ক্যালিদোনিয়া-জ্যামাইকা ও বলিভিয়া-সুরিনাম মধ্যকার জয়ী দল আন্তর্মহাদেশীয় ফাইনালে খেলবে যথাক্রমে কঙ্গো ডি আর ও ইরাকের বিপক্ষে। ইউরোপিয়ান প্লে-অফে রয়েছে ইতালি-উত্তর আয়ারল্যান্ড, ওয়েলদ-বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা, ইউক্রেন-সুইডেন, পোল্যান্ড-আলবেনিয়া, তুরস্ক-রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া-কসোভো, ডেনমার্ক-উত্তর মেসিডোনিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র ও আয়ারল্যান্ড। আগামী বছরের মার্চে হবে প্লে-অফ।

ড্র ব্যবস্থাপনায় থাকছেন যাঁরা

ড্র পরিচালনা করবেন ইংলিশ কিংবদন্তি ডিফেন্ডার রিও ফার্ডিনান্ড। সহপরিচালক হিসেবে থাকবেন সামান্থা জনসন। পরিচালনায় সহযোগিতা করবেন ন্যাশনাল ফুটবল লিগের সাতবারের সুপার বোলজয়ী টম ব্রেডি, ন্যাশনাল হকি লিগের হল অব ফেমার ওয়েইন গ্রেটস্কি, বেসবলের সাতবারের অল-স্টার অ্যারন জাজ ও এনবিএর চারবারের চ্যাম্পিয়ন শাকিল ও’নিল। লালগালিচার অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করবেন এলি ম্যানিং।

পটবিন্যাস

পট ১: কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম ও জার্মানি।

পট ২: ক্রোয়েশিয়া, মরক্কো, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, সুইজারল্যান্ড, জাপান, সেনেগাল, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইকুয়েডর, অস্ট্রিয়া ও অস্ট্রেলিয়া।

পট ৩: নরওয়ে, পানামা, মিসর, আলজেরিয়া, স্কটল্যান্ড, প্যারাগুয়ে, তিউনিসিয়া, আইভরি কোস্ট, উজবেকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

পট ৪: জর্ডান, কেপ ভার্দে, ঘানা, কুরাসাও, হাইতি, নিউজিল্যান্ড, ইউরোপিয়ান প্লে-অফ থেকে ৪ দল ও আন্তর্মহাদেশীয় প্লে-অফ থেকে ২ দল।

