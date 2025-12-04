ভারতের হারের ম্যাচে নাগিন ড্যান্স করে আলোচনায় কোহলি

ক্রীড়া ডেস্ক
বিরাট কোহলি মানেই যেন আলোচনা। মাঠের পারফরম্যান্স তো বটেই, এর বাইরে অন্যান্য ঘটনাতেও তিনি চলে আসেন ‘লাইমলাইটে’। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজে টানা দুই সেঞ্চুরি করা কোহলি এবার আলোচনায় অন্য এক ঘটনায়।
কোহলির আলোচিত ‘নাগিন ড্যান্সের’ ঘটনা ঘটেছে গত রাতে শহীদ বীর সিং নারায়ণ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। ৩৫৯ রানের লক্ষ্যে নেমে দলীয় ২৬ রানেই প্রথম উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ইনিংসের পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বলে কুইন্টন ডি কককে (৮) ফেরান আর্শদীপ সিং। ডি কক আউট হওয়ার পর কোহলি ‘নাগিন ড্যান্স’ করেছেন। বাঁ হাতের তালুর ওপর ডান হাতের কনুই রেখে সাপের ফণা তোলার মতো ভঙ্গিতে হাত নাচিয়েছেন বারবার। ভারতীয় তারকা ব্যাটারের এমন উদযাপন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। ভক্ত-সমর্থকেরাও অনেক উপভোগ করেছেন তাঁর এই নাগিন ড্যান্সের উদযাপন। কেউ একজন লিখেছেন, ‘মাঠ ও মাঠের বাইরে এমন পরিবেশই তো চাই।’
টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামা ভারত ৯.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৬২ রানে পরিণত হয়। পাওয়ার প্লের মধ্যে দুই উইকেট হারানোর পর বড় জুটি গড়ার দায়িত্ব নেন বিরাট কোহলি-রুতুরাজ গায়কোয়াড়। তৃতীয় উইকেট জুটিতে ১৫৮ বলে ১৯৫ রানের জুটি গড়েছেন তাঁরা (কোহলি-গায়কোয়াড়)। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে এটা যেকোনো উইকেটে ভারতের সর্বোচ্চ রানের জুটি। কোহলি, গায়কোয়াড় দুজনেই সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন। ৮৩ বলে গায়কোয়াড় করেছেন ১০৫ রান। কোহলি ১০২ রান করেছেন ৯৩ বলে।
ভারতের দেওয়া ৩৫৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছে। ম্যাচ হারলেও গায়কোয়াড়-কোহলিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাহুল বলেন, ‘রুতু ও তার (কোহলি) ব্যাটিং দেখাটা ছিল চোখের শান্তি। বিরাটকে আমরা ৫৩ বা ৫৫ বার দেখলাম এমনটা (সেঞ্চুরি) করতে। সে তার কাজ করে যাচ্ছে। রুতুর ব্যাটিং দেখেও ভালো লেগেছে। ফিফটির পর রান তোলার গতি বাড়িয়েছে।’
ওয়ানডে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি গায়কোয়াড় তুলে নিয়েছেন এই ম্যাচে। কোহলির এটা ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৫৩তম সেঞ্চুরি। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৮৪ বার তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন ভারতীয় ব্যাটিং তারকা। ১০০ সেঞ্চুরি করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ডটা এখনো কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বিশাখাপত্তনমে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে হবে ৬ ডিসেম্বর।
চোটে পড়ে প্রায়ই খবরের শিরোনাম হয়ে যান নেইমার। আন্তর্জাতিক ফুটবল হোক বা ক্লাব ক্যারিয়ার—সব জায়গাতেই তিনি চোটের সঙ্গে লড়তে লড়তে ক্লান্ত। এই চোট নিয়েই তিনি করে ফেললেন হ্যাটট্রিক। যে হ্যাটট্রিকের জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে তিন বছর।
বাংলাদেশ সময় আজ সকালে ব্রাজিলিয়ান সিরি ‘আ’তে মুখোমুখি হয়েছে সান্তোস-জুভেন্তুদ। হাঁটুর চোট নিয়ে এই ম্যাচে ৮৩ মিনিট খেলে করেছেন হ্যাটট্রিক। প্রথমার্ধ গোলশূন্য ড্রয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধেই নেইমার দেখান তাঁর জাদু। ৫৬, ৬৫ ও ৭৩ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড তুলে নিয়েছেন হ্যাটট্রিক। যার মধ্যে ৫৬ মিনিটে তাঁকে গোল করতে সহায়তা করেছেন গুইলার্মে। ৬৫ মিনিটে নেইমার গোল করেন ইগোর ভিনিসিয়ুসের অ্যাসিস্টে। ৭৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে তুলে নেন হ্যাটট্রিক।
সবশেষ হ্যাটট্রিক নেইমার করেছিলেন ২০২২ সালের ৯ এপ্রিল। পিএসজির জার্সিতে সেদিন ক্লেঁয়ারমন্তের বিপক্ষে হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি একটি গোলেও অ্যাসিস্ট করেছিলেন তিনি। ৩ বছর ৭ মাস পর আজ হ্যাটট্রিকের দেখা পেলেন ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড। তাঁর হ্যাটট্রিকে জুভেন্তুদকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে সান্তোস। সান্তোসের দুটি ম্যাচেই তিনি বিশেষ উপায়ে চোট সামলে খেলেছেন। এর আগে ২৯ নভেম্বর সিরি ‘আ’তে স্পোর্ট রেসিফের বিপক্ষে একটি করে গোল ও অ্যাসিস্ট করেছিলেন। সেই ম্যাচও সান্তোস জিতেছিল ৩-০ গোলে।
জুভেন্তুদের বিপক্ষে আজ হ্যাটট্রিক করার পর নেইমার বলেছেন তাঁর চোটের কথা। ৩৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড বলেন, ‘নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা সবার আগে বিবেচনা করি। ক্যারিয়ারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হবে, এমন কিছু করি না। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লড়ে যাচ্ছি চোটের সঙ্গে।’ মেনিস্কাসের চোটে পড়ায় আগামী সপ্তাহে নেইমারের বাঁ হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হতে পারে বলে ইএসপিএনের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। ৩-০ গোলে জয়ের পর ৩৭ ম্যাচে সান্তোসের পয়েন্ট ৪৪। ২০ দলের মধ্যে পয়েন্ট তালিকায় এখন তারা ১৪ নম্বরে। ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৯ নম্বরে অবস্থান করছে জুভেন্তুদ। ফ্ল্যামেঙ্গো ৭৮ পয়েন্ট নিয়ে সিরি ‘আ’র পয়েন্ট টেবিলের সবার ওপরে ফ্ল্যামেঙ্গো। প্রত্যেকেই খেলেছে ৩৭টি করে ম্যাচ।
অ্যাথলেটিক বিলবাও-রিয়াল মাদ্রিদ নয়, তার চেয়ে বরং গত রাতের লা লিগার ম্যাচকে বিলবাও-এমবাপ্পে ম্যাচ বললেই ভক্ত-সমর্থকেরা অনেক খুশি হবেন। ম্যাচের পুরোটা সময় জুড়ে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছন্দে থাকা ফরাসি ফরোয়ার্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো।
লা লিগায় সর্বশেষ ১ নভেম্বর ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ৪-০ গোলে জয় পেয়েছিল রিয়াল। এই টুর্নামেন্টে এরপর টানা তিন ম্যাচ ড্র করেছিল আলোনসোর দল। অবশেষে গত রাতে রিয়াল পেল কাঙ্ক্ষিত জয়ের দেখা। সান মিমিসে অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল। দুর্দান্ত জয়ের পর ১৫ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে এখন ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে রিয়াল। তাতে করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার আরও একটু কাছে পৌঁছল আলোনসোর দল। সমান ১৫ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রয়ে গেল বার্সেলোনা।
বিলবাওয়ের বিপক্ষে ৭ মিনিটেই এগিয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার আর্নল্ডের পাস বক্সের অনেক বাইরে থেকে রিসিভ করে বিলবাওয়ের রক্ষণদুর্গ ভেদ করে লক্ষ্য ভেদ করেন এমবাপ্পে। প্রথমার্ধ শেষ না হতেই রিয়াল ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। এখানেও অবদান এমবাপ্পের। ৪২ মিনিটে তাঁর (এমবাপ্পে) অ্যাসিস্টে লক্ষ্য ভেদ করেন এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা। ৫৯ মিনিটে এমবাপ্পে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন। দলের জন্য তাঁর এই তৃতীয় গোলটাও বক্সের অনেক বাইরে থেকে করা। এমবাপ্পেকে প্রশংসায় ভাসিয়ে আলোনসো বলেন, ‘দারুণ ছন্দে আছে এমবাপ্পে। আজ সে অসাধারণ দুটি গোল করেছে। ভিনির সঙ্গে তার বোঝাপড়াও খুব ভালো ছিল।’
সান মিমিসে গত রাতে বিলবাওয়ের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয়ের পর এখন এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার পরামর্শ আলোনসোর। ম্যাচ শেষে রিয়ালের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করতে গিয়ে কোচ বলেছেন, ‘আজ (গতকাল) পরিপূর্ণ এক ম্যাচ খেলেছে তারা। শুরু থেকেই জয়ের লক্ষ্যে নেমেছিল দল। পুরো ৯০ মিনিট মনোযোগ ছিল। ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামলেছি। আমাদের এখন এগিয়ে যাওয়ার পালা।’
লা লিগার ২০২৫-২৬ মৌসুমের পয়েন্ট টেবিলের প্রথম চারের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশি নয়। তিন ও চারে থাকা ভিয়ারিয়াল ও আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট ৩২ ও ৩১। পাঁচ নম্বর দলের সঙ্গে আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট ব্যবধান ৭। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে রিয়াল বেতিস। ছয় নম্বরে থাকা এস্পানিওলেরও পয়েন্ট ২৪। প্রত্যেকেই ১৫টি করে ম্যাচ খেলেছে।
আয়ারল্যান্ড সিরিজের পরই আর থাকবেন না জাতীয় দলে, এমনটি জানিয়ে গত মাসে বাংলাদেশ দলের সিনিয়র সহকারী কোচের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। গতকাল আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন, সব ঠিক হয়ে গেছে। তাঁর ভাবনায় এখন আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রানা আব্বাস।
রানা আব্বাস, ঢাকা
প্রশ্ন: শুনেছি, আপনার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি... (কথা শেষ না হতেই)।
মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন: আছি। আমি আছি (জাতীয় দলে)।
প্রশ্ন: কোন অভিমানে তখন পদত্যাগপত্র দেওয়া?
সালাহ উদ্দীন: ওটা বলতে চাচ্ছি না। একটু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছিল। ঠিক হয়ে গেছে।
প্রশ্ন: বাংলাদেশ দলের বছরের সূচিটা শেষ হয়েছে। ব্যাটিং প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পাঁচ শর ওপরে চার-ছক্কা মেরেছে। টপ অর্ডার ব্যাটাররা ১৩০+ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন। সব মিলিয়ে ব্যাটারদের কাছে যা চেয়েছিলেন, সব মিলিয়ে প্রাপ্তি কী?
সালাহ উদ্দীন: উন্নতির তো শেষ নেই। একটা বছর ধরে আমরা নিজেদের প্রক্রিয়া ধরে রাখার চেষ্টা করছি। মাঝে মাঝে ব্যর্থ হয়েছি, মাঝে মাঝে সফল হয়েছি। আমরা বিশ্বকাপ ভাবনায় রেখেই এগোনোর চেষ্টা করেছি। আমরা টুর্নামেন্টে কীভাবে খেলব, কার ভূমিকা কী হবে। আমার কাছে মনে হয়, দলের প্রায় সবাই নিজেদের ভূমিকা ঠিকমতো বুঝতে পেরেছে। কিছু সময়ে হয়তো আমরা ফল পাইনি। তবে বেশির ভাগ সিরিজে রেজাল্ট পেয়েছি। আমাদের যতটুকু স্ট্রেন্থ আছে, সেই শক্তি যেন আমরা ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারি, সেটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। আরও দু-তিন মাস হাতে আছে। এর মধ্যে তারা বিপিএল খেলবে। টুর্নামেন্টে যদি ছেলেরা ভালো খেলতে পারে, এটা আমাদের জন্য অনেক ভালো হবে।
প্রশ্ন: এ বছর ২৭ ইনিংসে বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৭৫ রান করেছেন তানজিদ তামিম। ৪১টি ছক্কাও মেরেছেন তিনি। তাঁকে নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?
সালাহ উদ্দীন: আমি তো চাই, এরা যেন ওয়ার্ল্ড ডমিনেট করে সব সময়। এটা দ্রুত হলে আমাদের দেশের জন্য ভালো। যেহেতু ছেলেরা একটু নবীন, একটু পরিণতবোধ যত তাড়াতাড়ি আসবে, তত দ্রুত তারা ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট ডমিনেট করতে পারবে। তাদের স্কিলে মনে হয় না, খুব সমস্যা আছে। স্কিল অনেক ভালো।
প্রশ্ন: মিডল ও লোয়ার মিডল অর্ডারে একটা দুশ্চিন্তা ছিল। ভালো খেলতে খেলতে হঠাৎ ছন্দপতন। সেটি কি দূর হয়েছে?
সালাহ উদ্দীন: এই যে একটা বছর আমরা সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছি। এমন নয়, কাউকে সুযোগ না দিয়ে তাকে টিম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অনেকে হয়তো পারফর্ম করছে, অনেকে করেনি। এই জায়গায় আমরাও নিজেরাও চিন্তিত। যারা ওসব পজিশনে খেলে, তারাও জানে, আসলে তাদের কী করতে হবে। একটা ভালো টুর্নামেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে (টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ)। সেখানে তারা সেই পজিশনে রানে ফিরে আসতে পারলে মনে হয় খুব ভালো হবে। আশা করি, তারা নিজেরাই রানে ফিরবে। আমরা সব সময় বিশ্বাস করি। বিশ্বাস না করলে তো আসলে কোনো সময় কিছু হবে না। বিশ্বাস আমাদের আছে তাদের ওপরে। এবং আমরা আশাবাদী, তারা খুব ভালো করবে।
প্রশ্ন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপপর্বে বাংলাদেশের চার ম্যাচের তিনটিই পড়েছে কলকাতায়। কলকাতা অনেক চেনা হলেও এখানে বাংলাদেশের রেকর্ড ভালো নয়। কলকাতায় গ্রুপপর্বের চ্যালেঞ্জ কীভাবে দেখছেন?
সালাহ উদ্দীন: এক-দেড় বছর আগেও কিন্তু বলতাম, আমাদের টি-টোয়েন্টি ভালো নয়। কিন্তু দেখেন, গত এক বছরে আমাদের টি-টোয়েন্টির রেজাল্টই সবচেয়ে ভালো। মনে করি, যথেষ্ট ভালো অবস্থায় আছি। কোন মাঠে খেলা হচ্ছে, সেই কন্ডিশন অনুযায়ী আমরা মানিয়ে নিতে সক্ষম। গত কয়েকটি সিরিজে মিরপুরে একধরনের উইকেটে খেলছি, চট্টগ্রামে আরেক ধরনের উইকেটে। আবার সিলেটে আরেক রকম। বিভিন্ন কন্ডিশনে তারা যেন মানিয়ে নিতে পারে, সেটাই চেষ্টা করেছি। ওই পরিস্থিতিতে তারা যদি এগুলো কাজে লাগাতে পারে, তখন দল ভালো ফল পাবে।
প্রশ্ন: সামনের বিরতিতে কী পরিকল্পনা করছেন?
সালাহ উদ্দীন: আমি যেহেতু বিপিএলে কাজ করব না, কিছু খেলোয়াড় নিয়ে প্র্যাকটিসের প্ল্যান আছে। তারপরে ওরা বিপিএলে চলে যাবে। তারপরও কোনো ছেলে যদি কখনো মনে করে, তার বাড়তি অনুশীলন দরকার, আমরা তো আছিই। কাজ করব, ওদের খেলাও দেখব। আর বিপিএল ফাইনালের পর অনুশীলন ক্যাম্প দরকার পড়ে, সেটা প্রধান কোচই পরিকল্পনা করবেন।
কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ঘাড়ে চোট পাওয়ার পর সেই যে শুবমান গিল উঠে গিয়েছেন, এরপর আর তাঁর মাঠে নামা হয়নি। গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট তো তিনি খেলতে পারেননি। এমনকি তিনি নেই প্রোটিয়াদের বিপক্ষে চলমান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজেও।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য আজ গিলকে নিয়েই ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কিন্তু নাম থাকা মানেই যে তিনি খেলতে পারবেন ব্যাপারটা এমন নয়। বিসিসিআইয়ের সেন্টার অব এক্সিলেন্স (সিওই) থেকে ছাড়পত্র পেলে তিনি মাঠে নামতে পারবেন। টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব। এই সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুই মাস পর ফিরতে যাচ্ছেন হার্দিক পান্ডিয়া। সবশেষ তিনি ভারতের হয়ে খেলেছেন এ বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
ভারত সবশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অক্টোবর-নভেম্বরে। সেই সিরিজের দলে নিতিশ কুমার রেড্ডি ও রিংকু সিং থাকলেও এবার দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দলে নেই। গিল, পান্ডিয়ার ফেরাটাই শুধু নতুন প্রোটিয়া সিরিজে। অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মারা বরাবরের মতো আছেন প্রোটিয়া সিরিজেই।
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শেষ হবে ৬ ডিসেম্বর। এরপর দুই দল পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে। ৯ ডিসেম্বর কটকে শুরু হবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। ১১ ডিসেম্বর নিউ চন্ডীগড়, ১৪ ডিসেম্বর ধর্মশালা, ১৭ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ ও ১৯ ডিসেম্বর আহমেদাবাদে হবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল
সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুবমান গিল*, অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, জসপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, আর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হারশিত রানা, ওয়াশিংটন সুন্দর
*ফিটনেস সাপেক্ষে
