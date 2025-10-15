ব্যাট ছুড়ে মারা আফগান ক্রিকেটারকে শাস্তি দিল আইসিসি

ক্রীড়া ডেস্ক
আবুধাবিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজ দুর্দান্ত খেলেছেন ইব্রাহিম জাদরান। দারুণ খেলেও মেজাজ হারিয়েছেন আফগান ওপেনার। গতকাল সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে মেজাজ হারিয়ে যা করেছেন, তাতে আইসিসির শাস্তি পেয়েছেন জাদরান।
সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ৯৫ রানে ফিরেছিলেন জাদরান। গতকালও সেই ৯৫ রানে আউট তিনি। ৩৭তম ওভারে সেঞ্চুরির এত কাছে গিয়ে আউট, সেটিও রান আউট হয়ে—মেজাজ আর ধরে রাখতে পারেননি আফগান ওপেনার। ড্রেসিংরুমে ফেরার পথে ডাগআউটে শুরুতে ব্যাটে ঘুষি দেন। এরপর জোরের সঙ্গে ব্যাট ছুঁড়ে মারেন। তাঁর এই আচরণে রীতিমতো হকচকিয়ে যান ডাগআউটে বসা কোচিং স্টাফ ও সতীর্থরা।
৩৯ ওয়ানডে খেলা জাদরানের অভিজ্ঞতা আছে দুবার ৯৫, একবার ৯৮ রানে ফেরার। চরম হতাশা থেকে এমন কাণ্ড করে পার পাচ্ছেন না আফগান ওপেনার। আচরণবিধির লেভেল-১ ভাঙার দায়ে তিরস্কারের সঙ্গে ১৫ শতাশং ম্যাচ ফি কেটে নেওয়া হয়েছে তাঁর। নামের যোগ হয়েছে ১ পয়েন্ট। সেঞ্চুরি হাতছাড়ার হতাশায় পুড়লেও জাদরানই হয়েছেন বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের সেরা খেলোয়াড়। আফগানিস্তান সিরিজটা জিতেছে ৩–০ ব্যবধানে।
