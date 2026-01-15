দেশের ক্রিকেটে ঐক্যের ডাক দিলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের ক্রিকেটে গুমোট একটা পরিবেশ চলছে বেশ কয়েকদিন ধরে। প্রথমে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার ইস্যুর পর এবার মুখোমুখি অবস্থানে বিসিবি ও ক্রিকেটাররা। বিবাদের আঁচ পড়ছে একের পর এক। এমন অবস্থায় ঐক্যের ডাক দিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।
আজ রাজধানীর এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমাদের এখন বৈশ্বিকভাবে বার্তা দেওয়া প্রয়োজন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ একটা জাতি। ক্রিকেট বোর্ড, ক্রিকেটার, ক্রিকেট আমোদী আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ একটা জাতি। আমরা দেশের মর্যাদার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ রয়েছি। এরকম একটা সময় একটা দায়িত্বশীল পদে থেকে সমস্ত ক্রিকেটারদের জন্য অবমাননাকর কথা বলা এটা কীভাবে সম্ভব হলো আমি বুঝতে পারছি না। খুব দুঃখজনক, খুবই দুঃখজনক। যাই হোক এটা ক্রিকেট বোর্ডের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তারা ব্যবস্থা নেবে।’
গতকাল বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম অপ্রীতিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে খেলা বন্ধের ডাক দিয়েছেন ক্রিকেটাররা। তাই আজ বিপিএলে ঢাকা পর্ব শুরু হওয়ার কথা থাকলেও দুই ম্যাচের একটিও মাঠে গড়ায়নি। নাজমুল প্রসঙ্গে ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের একজন পরিচালক যে সমস্ত ক্রিকেটারদের জন্য অবমাননাকর যে মন্তব্য করেছেন, আমি একজন ক্রিকেটভক্ত হিসেবে বলি আমার কাছে খুব দায়িত্বহীন মনে হয়েছে এটা।’
খেলা বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন ক্রিকেটাররা। ফিরতে চান খেলায়। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তা জানিয়েছে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (বিসিবি)।২২ মিনিট আগে
আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি এখনো। তবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) স্থগিত করার দিক যাচ্ছে বিসিবি। বিসিবির একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, পরিচালক এম নাজমুল ইসলামকে অর্থ বিভাগ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরও খেলোয়াড়েরা যেহেতু খেলা বয়কটের ঘোষণা থেকে সরে আসেননি, বিপিএল বন্ধ করে দেওয়ার দিকেই যাচ্ছে বিসিবি।১ ঘণ্টা আগে
ক্রিকেটারদের কাছে টাকা ফেরত চাওয়া, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ না খেললে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কোনো ক্ষতি হবে না—গতকাল এমন বিতর্কিত মন্তব্যের পর তোপের মুখে পড়েন পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম। তাঁর পদত্যাগের দাবিতে আজ মেহেদী হাসান মিরাজ-মোহাম্মদ মিঠুনরা খেলা বয়কট করেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
দিনের প্রথম ম্যাচের মতো আজ বিপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচও মাঠে গড়ানোর কোনো ইঙ্গিত নেই। সন্ধ্যা ৬টায় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও সিলেট টাইটানসের ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও টসের সময় (সাড়ে ৫টা) ইতোমধ্যেই পেরিয়েছে। দুই দলের কেউই এখনো মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছায়নি।৩ ঘণ্টা আগে