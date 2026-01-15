Ajker Patrika
ক্রিকেট

দেশের ক্রিকেটে ঐক্যের ডাক দিলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ২০: ২৫
ক্রিকেটে ঐক্যের ডাক দিলেন আসিফ নজরুল। ফাইল ছবি
ক্রিকেটে ঐক্যের ডাক দিলেন আসিফ নজরুল। ফাইল ছবি

দেশের ক্রিকেটে গুমোট একটা পরিবেশ চলছে বেশ কয়েকদিন ধরে। প্রথমে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার ইস্যুর পর এবার মুখোমুখি অবস্থানে বিসিবি ও ক্রিকেটাররা। বিবাদের আঁচ পড়ছে একের পর এক। এমন অবস্থায় ঐক্যের ডাক দিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

আজ রাজধানীর এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমাদের এখন বৈশ্বিকভাবে বার্তা দেওয়া প্রয়োজন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ একটা জাতি। ক্রিকেট বোর্ড, ক্রিকেটার, ক্রিকেট আমোদী আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ একটা জাতি। আমরা দেশের মর্যাদার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ রয়েছি। এরকম একটা সময় একটা দায়িত্বশীল পদে থেকে সমস্ত ক্রিকেটারদের জন্য অবমাননাকর কথা বলা এটা কীভাবে সম্ভব হলো আমি বুঝতে পারছি না। খুব দুঃখজনক, খুবই দুঃখজনক। যাই হোক এটা ক্রিকেট বোর্ডের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তারা ব্যবস্থা নেবে।’

গতকাল বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম অপ্রীতিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে খেলা বন্ধের ডাক দিয়েছেন ক্রিকেটাররা। তাই আজ বিপিএলে ঢাকা পর্ব শুরু হওয়ার কথা থাকলেও দুই ম্যাচের একটিও মাঠে গড়ায়নি। নাজমুল প্রসঙ্গে ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের একজন পরিচালক যে সমস্ত ক্রিকেটারদের জন্য অবমাননাকর যে মন্তব্য করেছেন, আমি একজন ক্রিকেটভক্ত হিসেবে বলি আমার কাছে খুব দায়িত্বহীন মনে হয়েছে এটা।’

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটবিপিএলআসিফ নজরুল
