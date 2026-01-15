Ajker Patrika
ক্রিকেট

সরকার আমাদের টাকা দেয় না, বরং আমরাই সরকারকে ট্যাক্স দিই: মিরাজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ২০
আইসিসি, স্পনসর থেকে টাকা আসে বলেই বিসিবি ভালো অবস্থানে আছে বলে মনে করেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ছবি: বিসিবি
আইসিসি, স্পনসর থেকে টাকা আসে বলেই বিসিবি ভালো অবস্থানে আছে বলে মনে করেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ছবি: বিসিবি

ক্রিকেটারদের কাছে টাকা ফেরত চাওয়া, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ না খেললে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কোনো ক্ষতি হবে না—গতকাল এমন বিতর্কিত মন্তব্যের পর তোপের মুখে পড়েন পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম। তাঁর পদত্যাগের দাবিতে আজ মেহেদী হাসান মিরাজ-মোহাম্মদ মিঠুনরা খেলা বয়কট করেছেন। আজ বনানীতে কোয়াবের সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানিয়েছেন, ক্রিকেটাররা সরকারের কাছ থেকে কোনো টাকা না নিয়ে উপরন্ত তাঁরা ট্যাক্স দেন।

যদি লিটন দাস-তানজিদ তামিমরা বিশ্বকাপে না খেলেন, সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বিসিবির কোটি কোটি টাকা রাজস্ব হারানোর শঙ্কা রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপের হিসাব বাদ দিলেও অংশগ্রহণ করলে আইসিসি দলগুলোকে ন্যুনতম একটা ফি দিয়ে থাকে। গতকাল বিসিবিতে খালেদা জিয়ার স্মরণে দোয়া মাহফিল শেষে বিসিবি পরিচালক নাজমুল ক্রিকেটারদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের পর ক্রিকেটারদের কল্যাণে কাজ করা সংগঠন কোয়াব সভাপতি মিঠুন খেলা বন্ধের হুমকি দিয়েছিলেন।

মিঠুন গত রাতে যা বলেছেন, আজ মিরাজ-লিটনরা তা-ই করেছেন। মিরপুরে দুপুরে চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ হয়নি। বনানীর হোটেল শেরাটনে আজ কোয়াবের সংবাদ সম্মেলনে মিরাজ বলেন, ‘মাঠে খেলা হচ্ছে বলেই কিন্তু আজকে আমাদের একটা ভালো জায়গায় ক্রিকেট বোর্ড আছে। তাই মাঠে যদি খেলাই না হয় তাহলে কিন্তু স্পনসরও আসবে না বা আইসিসি থেকেও যে রাজস্ব পাওয়া হয়, সেটাও পাওয়া হবে না। অনেকে মনে করেন সরকার থেকে আমরা টাকা পাই। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। মাঠে খেলেই পুরো টাকা পাই। আমরাই সবচেয়ে বেশি আয়কর দেই। ২৫–৩০ শতাংশ টাকা দেই সরকারকে।’

আইসিসি, স্পনসর থেকে টাকা পয়সা পায় বলেই বিসিবি ভালো অবস্থানে আছে বলে মনে করেন মিরাজ। বোর্ডের টাকার ওপর প্রত্যেক ক্রিকেটারের অধিকার রয়েছে বলে দাবি বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞ অলরাউন্ডারের। বনানীর শেরাটন হোটেলে আজ কোয়াবের সংবাদ সম্মেলনে মিরাজ বলেন, ‘আমরা যে টাকাটা আয় করি, বেশির ভাগ টাকা আইসিসি এবং স্পনসর থেকে টাকাটা কিন্তু আসে। আজকে যে ক্রিকেট বোর্ডের যে টাকাগুলো আছে, আমার কাছে মনে হয় যারা জাতীয় দলে প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত যারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন, বাংলাদেশের একটা জার্সি পরে খেলেছেন, তাদেরও এখানে সেটার একটা অংশ আছে বলে আমি মনে করি। কারণ, প্রত্যেক মানুষের কষ্টের বিনিময়ে আজকের ক্রিকেট বোর্ডের টাকা। প্রত্যেকটা মানুষের হক আছে।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে লিটনরা না খেললে কোনো ক্ষতিপূরণ কি বিসিবি দেবে-এই প্রশ্নের উত্তরে নাজমুল গতকাল বিসিবিতে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ‘আমরা তো প্রত্যেকবারই বলতে পারি, তোমরা খেলতে পারোনি। তোমাদের পেছনে যত টাকা খরচ করেছি, এই টাকা তোমাদের কাছ থেকে নিতে থাকি। তোমরা ফেরত দাও। সেই টাকা কি তাদের কাছে ফেরত চাচ্ছি নাকি?’

মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া, নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতে বাংলাদেশ দলের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা—নতুন বছরে দেশের ক্রিকেটে অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে। এমন সময়ে মিরাজ-মিঠুনরা খেলা বয়কট করায় দেশের ক্রিকেট আরও সংকটময় পরিস্থিতিতে পড়ে গেল। যে নাজমুলের পদত্যাগের দাবিতে মিঠুন-মিরাজরা খেলা বয়কট করেছেন, সেই নাজমুলকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিসিবি। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর কাছে লিখিত জবাব চেয়েছ বোর্ড। তাঁকে অর্থ কমিটির প্রধানসহ সব কর্মকাণ্ড থেকে সরিয়ে দিয়েছে বলে বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। তবে এখনো তিনি পরিচালক পদে আছেন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আজকের রাশিফল: আপনার স্পষ্ট কথা কারও বুক ফুটা করে দিতে পারে, পকেট সামলান

ক্রিকেটারদের বিপিএল ‘বয়কট’, হচ্ছে না নোয়াখালী-চট্টগ্রামের ম্যাচ

ইরাক থেকে ইরানে ঢোকার চেষ্টা করছে সশস্ত্র কুর্দিরা, ঠেকাতে সাহায্য করছে তুরস্ক

বিমানের পরিচালক হলেন খলিলুর রহমান, ফয়েজ তৈয়্যব ও ইসি সচিব

মুসলিম শিক্ষার্থী বেশি হওয়ায় কাশ্মীরে মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দিল মোদি সরকার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

দেশের ভেতরে পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট ব্যবহারের দাবি বিএনপির

পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট চায় বিএনপি

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারীকে টেনেহিঁচড়ে গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল অভিবাসন পুলিশ

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারীকে টেনেহিঁচড়ে গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল অভিবাসন পুলিশ

বিমানের পরিচালক হলেন খলিলুর রহমান, ফয়েজ তৈয়্যব ও ইসি সচিব

বিমানের পরিচালক হলেন খলিলুর রহমান, ফয়েজ তৈয়্যব ও ইসি সচিব

সম্পর্কিত

সরকার আমাদের টাকা দেয় না, বরং আমরাই সরকারকে ট্যাক্স দিই: মিরাজ

সরকার আমাদের টাকা দেয় না, বরং আমরাই সরকারকে ট্যাক্স দিই: মিরাজ

বিপিএলে সময়মতো হচ্ছে না রাজশাহী-সিলেট ম্যাচও

বিপিএলে সময়মতো হচ্ছে না রাজশাহী-সিলেট ম্যাচও

পরিচালক পদ থেকে কেন নাজমুলকে সরিয়ে দিতে পারেনি বিসিবি

পরিচালক পদ থেকে কেন নাজমুলকে সরিয়ে দিতে পারেনি বিসিবি

নাজমুলকে অর্থ কমিটি থেকে সরিয়ে দিল বিসিবি

নাজমুলকে অর্থ কমিটি থেকে সরিয়ে দিল বিসিবি