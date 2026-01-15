Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিপিএল কি তাহলে স্থগিত হচ্ছে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ২০: ২৯
২০২৬ বিপিএল আর মাঠে না গড়ানোর কথাই শোনা যাচ্ছে। ফাইল ছবি
২০২৬ বিপিএল আর মাঠে না গড়ানোর কথাই শোনা যাচ্ছে। ফাইল ছবি

আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি এখনো। তবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) স্থগিত করার দিক যাচ্ছে বিসিবি। বিসিবির একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, পরিচালক এম নাজমুল ইসলামকে অর্থ বিভাগ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরও খেলোয়াড়েরা যেহেতু খেলা বয়কটের ঘোষণা থেকে সরে আসেননি, বিপিএল বন্ধ করে দেওয়ার দিকেই যাচ্ছে বিসিবি।

আজ দিনে বিপিএলের যে দুটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল, দুটির কোনোটিই মাঠে গড়ায়নি। দুপুরে ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব এক সংবাদ সম্মেলনে তাদের অনড় অবস্থানই তুলে ধরে। কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন বলেন, ‘তাঁর (নাজমুল) জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় চেয়েছিল। তাদের (বিসিবি) প্রসিডিউর অনুযায়ী নাকি ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগবে। আমি ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি। আলোচনার পরে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ৪৮ ঘণ্টা পরে যদি তিনি এখান (বিসিবি) থেকে পদত্যাগ না করেন, তারপরও তো আমাদের খেলা বন্ধ করতে হচ্ছে।’

এম নাজমুল ইসলাম বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) থাকলে মাঠে ফিরবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্রিকেটাররা। বনানীর শেরাটন হোটেলে কোয়াবের সংবাদ সম্মেলন শেষ হওয়ার কিছু পরে নাজমুলকে তাঁর অর্থ বিভাগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বিসিবি। তবে তাঁকে পরিচালক পদ থেকে সরানোর সুযোগ নেই বিসিবির। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, কোনো পরিচালককে অব্যাহতি দিতে পারে না বোর্ড। একজন চার বছরের জন্য পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু মৃত্যু হলে, মানসিক ভারসাম্য হারালে, শৃঙ্খলাজনিত শাস্তি হলে, অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হলে, পরপর তিনটি বোর্ড সভায় অনুপস্থিত থাকলে পরিচালক পদ শূন্য ঘোষণা করা হবে।

যেহেতু ক্রিকেটাররা খেলায় ফিরতে চাইছেন না, বিসিবি বিপিএল আয়োজন বন্ধের সিদ্ধান্ত অনেকটা নিয়ে ফেলেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দায়িত্বশীল এক সূত্র এমনটাই জানালেন। এভাবে হঠাৎ বিপিএল বন্ধ হলেও পাঁচ ফ্র্যাঞ্চাইজির কোনো ক্রিকেটার, কোচ, অফিশিয়ালের পাওনা পারিশ্রমিক পরিশোধের দায়িত্ব নেবে না বিসিবি। বিপিএল না হলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের নিয়ে একটা অনুশীলন ক্যাম্প আয়োজনের পরিকল্পনাও করছে বিসিবি।

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটবিপিএল
এলাকার খবর
পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

