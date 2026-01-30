বিশ্বকাপ ইস্যুতে পাকিস্তানকে ভারতীয় ক্রিকেটারের সতর্কবার্তা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে অনিশ্চয়তা যেন কাটছেই না। পাকিস্তান অংশ নেবে কি না সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। শোনা যাচ্ছে, বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা। তবে এই ইস্যুতে পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিলেন ভারতের সাবেক তারকা ক্রিকেটার সুরেশ রায়না।
ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটুট থাকায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি পাকিস্তান। দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার পর আইসিসির কড়া সমালোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে দিয়ে রেখেছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের প্রচ্ছন্ন হুমকি। প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের নির্দেশনা পেলে বয়কটের পথে হাঁটা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ কিংবা বর্জনের বিষয়ে সম্প্রতি শেহবাজ শরীফের সঙ্গে বৈঠক করেছেন নাকভি। আগামী সোমবারের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন তিনি। আপাতত পাকিস্তানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। তবে আছে আশার কথাও আছে খানিকটা। গতকালের খবর, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার জন্য শ্রীলঙ্কার টিকিট কেটেছে পাকিস্তান। ক্রিকেটারদেরও নাকি বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে পিসিবির পক্ষ থেকে। এরপরও অনিশ্চয়তা নিয়ে পাকিস্তানের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতেই হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলে যে দলটি ক্ষতির মুখে পড়বে সেটাই স্মরণ করিয়ে দিলেন রায়না।
বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ায় আইসিসির সমালোচনা করেছে পাকিস্তান। গুঞ্জন ওঠেছে বাংলাদেশের সমর্থনে বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান এমন কিছু করলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানালেন রায়না। তিনি
এনডিটিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রায়না বলেন, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আইসিসি কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। আইসিসি চেয়ারম্যান যেমন বলেছেন, যারা ভারতে আসবে না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
রায়নার মতে, এমন একটি টুর্নামেন্টে অংশ না নেওয়া নির্দিষ্ট দলে এবং ভক্তদের জন্য বেশ ক্ষতিকর, ‘ভারতে না এলে সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলো বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বে। কারণ ভারতীয় ক্রিকেটের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এই প্রতিযোগিতা এড়িয়ে গেলে দর্শক ও দলগুলোই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা সর্বোচ্চ মানের ক্রিকেট থেকে বঞ্চিত হবে।’
