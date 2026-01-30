Ajker Patrika
ফুটবল

প্লে অফেও সেই বেনফিকাকেই পেল রিয়াল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ১৮
প্লে অফেও সেই বেনফিকাকেই পেল রিয়াল
৪-২ গোলে হেরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ছবি: সংগৃহীত

৬০ বছর পর বেনফিকার বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। পর্তুগিজ ক্লাবটির বিপক্ষে দীর্ঘ ৫ যুগ পর খেলতে নেমে লস ব্লাঙ্কোসদের সঙ্গী হয়েছে দুঃস্মৃতি, ব্যর্থতা এবং দুর্দশা। অবিশ্বাস্য নাটকীয়তা এবং রোমাঞ্চ শেষে চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম রাউন্ডের শেষ ম্যাচটিতে বেনফিকার মাঠ এস্তাদিও দা লুজ থেকে ৪-২ গোলের হার নিয়ে ফিরেছে রিয়াল।

বেনফিকার কাছে হেরে পয়েন্ট টেবিলের নয়ে থেকে চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম রাউন্ড শেষ করেছে রিয়াল। সরাসরি শেষ ষোলতে জায়গা করে নিতে পারেনি মাদ্রিদের ক্লাবটি; প্লে খেলতে হবে রেকর্ড ১৫ বারের চ্যাম্পিয়নদের। এমন হতাশাজনক এক হারের পর নিশ্চিতভাবেই ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা আঁটছে রিয়াল। সবশেষ খবর–প্লে অফেও সেই বেনফিকাকেই পেয়েছে আলভারো আরবেলোয়ার দল।

আজ চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে অফের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্লে অফের প্রথম লেগের ম্যাচগুলো হবে আগামী ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি। ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় লেগে ম্যাচের মুখোমুখি হবে দলগুলো। প্রথম পর্ব থেকে বাদ পড়ার শঙ্কায় থাকলেও রিয়ালকে হারিয়ে আশা বাঁচিয়ে রেখেছে বেনফিকা। ৯ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম পর্ব শেষ করেছে তারা। ৫ জয়ে রিয়ালের সংগ্রহ ১৫ পয়েন্ট। ১৮ ফেব্রুয়ারি প্লে অফের প্রথম লেগে বেনফিকার আতিথেয়তা নেবে তারা। ২৫ ফেব্রুয়ারি নিজেদের মাঠে পর্তুগালের প্রতিনিধিদের বিপক্ষে খেলবে রিয়াল।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজিকেও প্লে অফ খেলতে হচ্ছে এবার। তাদের প্রতিপক্ষ লিগ ওয়ানের আরেক ক্লাব মোনাকো। রানার্সআপ ইন্টার মিলান খেলবে বুদো গ্লিমটের বিপক্ষে। আতলেতিকো মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ ক্লাব ব্রুজ।

চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে অফে কোন দল কার বিপক্ষে খেলবে:

রিয়াল মাদ্রিদ-বেনফিকা

পিএসজি-মোনাকো

নিউক্যাসল ইউনাইটেড-কারাবাখ

ইন্টার মিলান-বুদো/গ্লিমট

জুভেন্টাস-গালাতাসারাই

বরুশিয়া ডর্টমুন্ড-আতালান্তা

আতলেতিকো মাদ্রিদ-ক্লাব ব্রুজ

বায়ার লেভারকুজেন-অলিম্পিয়াকোস

