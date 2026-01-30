‘নিজেদের দোষেই বিশ্বকাপ খেলতে পারছে না বাংলাদেশ’

বাংলাদেশকে ছাড়াই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করতে যাচ্ছে আইসিসি। ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় সম্প্রতি লিটন দাস, তাসকিন আহমেদদের বাদ দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। এ জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকেই (বিসিবি) দায়ী করছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার সুরেশ রায়না। তাঁর মতে, নিজেদের দোষেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে পারছে না বাংলাদেশ।
মোস্তাফিজুর রহমান আইপিএল থেকে বাদ পড়ার পর নিরাপত্তা শঙ্কায় ভারতের পরিবর্তে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় নিতে আইসিসিকে চিঠি দেয় বিসিবি। সে দাবি মানেনি আইসিসি। উল্টো বিসিবিকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য বারবার আলোচনা করেছে সংস্থাটি। তবে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেনি বিসিবি। বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করেছে আইসিসি। রায়না মনে করেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে গেলে ভারতে সব ধরনের নিরাপত্তাই পেত বাংলাদেশ।
এনডিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রায়না বলেন, ‘বাংলাদেশের সঙ্গে যা হয়েছে… সেখানে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছিলাম, সব ব্যবস্থাই ছিল। আমার মনে হয়, এটা তাদেরই (বাংলাদেশ) দোষ। যদি তারা ভারতে আসত তাহলে চিত্রটা ভিন্ন হতো। বাংলাদেশ দল খুবই শক্তিশালী একটি দল। তাদের স্পিনাররা এখানকার কন্ডিশন খুব ভালো বোঝে। কিন্তু এখন তারা অনেক বড় ক্ষতির মুখে পড়বে। বিশ্বমানের স্পিনারদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ দল উপমহাদেশীয় কন্ডিশনে বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারত।’
এমন একটি টুর্নামেন্ট দল এবং দর্শকদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটাও ব্যাখ্যা করেছেন রায়না, ‘ভারতে না এলে সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলো বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বে। কারণ ভারতীয় ক্রিকেটের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এই প্রতিযোগিতা এড়িয়ে গেলে দর্শক ও দলগুলোই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা সর্বোচ্চ মানের ক্রিকেট থেকে বঞ্চিত হবে।’
